Atlético : Antoine Griezmann soulagé après avoir remarqué en Liga

Antoine Griezmann de nouveau buteur ! Après 22 rencontres sans marquer en championnat (238 jours), l’ex-international français (134 sélections) a parachevé le succès de l’Atlético de Madrid contre le Real (5-2), ce samedi, pour le compte de la 7e journée de la Liga. Après la rencontre, le natif de Macon est revenu sur son but et sur ses derniers mois compliqués avec les Colchoneros.

La suite après cette publicité

« C’est un but qui fait du bien, ça fait beaucoup de temps que je n’avais pas marqué, a-t-il indiqué au micro de Bein Sports. En Liga, je ne sais pas, mais le dernier, c’était lors de la Coupe du monde des clubs (contre Botafogo, 1-0, le 23 juin). Les peu d’occasions que j’ai, je dois les mettre au fond, comme aujourd’hui, et je ne me prends pas la tête. C’est une victoire qui va nous faire du bien, on avait mal démarré en Championnat, après, c’est long, on n’est qu’en septembre, mais on avait bien travaillé ce match, on cherchait de la profondeur et on a réussi à faire mal à leur défense. On a aussi essayé de bien défendre face à Arda Güler et Kylian Mbappé qui sont en très grandes formes. C’était compliqué, mais on a fait un gros match. »