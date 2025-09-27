Prono
Match Atlético - Real Madrid en direct commenté
7e journée de Liga - samedi 27 septembre 2025
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 septembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Atlético Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Real Madrid ?
Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, D. Hancko, C. Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, N. González, Koke, Pablo Barrios, G. Simeone, J. Alvarez, A. Sørloth.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal, Vinícius Júnior, A. Tchouameni, F. Valverde, A. Güler, K. Mbappé, J. Bellingham.
- Qui arbitre le match Atlético Real Madrid ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atlético Real Madrid ?
Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.
- Quelle est la date et l'heure du match Atlético Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 septembre 2025, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Atlético ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Robin Le Normand 14', A. Sørloth 45+3', J. Alvarez 52' (sp.).
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 25', A. Güler 37'.