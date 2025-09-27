Menu Rechercher
Liga 2025/2026 7e journée
Atlético
MT : 2-2
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
52'
J. Alvarez (SP)
mi-temps
45+3'
A. Sørloth
37'
(PD Vinícius Júnior) A. Güler
25'
(PD A. Güler) K. Mbappé
14'
Robin Le Normand (PD G. Simeone)
Classement live 1 Real Madrid 18 4 Atlético 12
Possession 55% Real Madrid Atlético
Tirs 9 5 1 4 2 3
Grosses occasions créées 67% Atlético 4 Real Madrid 2
Compositions Atlético 4-4-2 Real Madrid 4-4-2
Grosses occasions créées
#1 Logo Atlético Madrid Koke 1 #2 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 1 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1/2 50% #3 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2 #2 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 2 #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2
Fautes subies
#1 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 4 #2 Logo Atlético Madrid Nicolás González 3 #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4/5 80% #2 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 6/8 75% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Clément Lenglet 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 0/5 0% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 0/2 0% #2 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 0/2 0% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Atlético Madrid Koke 31/33 94% #2 Logo Real Madrid CF Éder Militão 30/33 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 3

Série en cours
V
N
D
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
18% 10 Victoires 29% 16 Nuls 53% 29 Victoires

Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Thiago Almada Thiago Almada Blessure au mollet Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire José María Giménez José María Giménez Blessure au mollet Johnny Cardoso Johnny Cardoso Blessure à la cheville Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse

Match Atlético - Real Madrid en direct commenté

7e journée de Liga - samedi 27 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Real Madrid (Liga, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Liga entre Atlético et Real Madrid. Ce match aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Real Madrid.

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
Alfredo Rodríguez Moreno arbitre assistant
Jorge Bueno Mateo arbitre assistant
Roberto Gonzalo Sánchez quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Riyadh Air Metropolitano Madrid
Riyadh Air Metropolitano
  • Année de construction : 1994
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70460
  • Affluence moyenne : 45396
  • Affluence maximum : 70112
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 27 septembre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 69167
Code ATM-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Atlético Madrid
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 septembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Atlético Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Real Madrid ?

Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, D. Hancko, C. Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, N. González, Koke, Pablo Barrios, G. Simeone, J. Alvarez, A. Sørloth.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal, Vinícius Júnior, A. Tchouameni, F. Valverde, A. Güler, K. Mbappé, J. Bellingham.

Qui arbitre le match Atlético Real Madrid ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atlético Real Madrid ?

Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.

Quelle est la date et l'heure du match Atlético Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 septembre 2025, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Atlético ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : Robin Le Normand 14', A. Sørloth 45+3', J. Alvarez 52' (sp.).

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 25', A. Güler 37'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
