Match Atlético - Real Madrid en direct commenté

7e journée de Liga - samedi 27 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Real Madrid (Liga, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Liga entre Atlético et Real Madrid. Ce match aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Real Madrid.