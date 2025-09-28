Ligue 1 : l’OL s’impose aux forceps à Lille grâce à Tyler Morton

Un choc avec vue sur le podium. Voilà ce que nous offrait la rencontre entre le LOSC et l’OL ce dimanche après-midi. Auteurs d’un début de saison intéressant, les deux rivaux s’affrontaient à Pierre Mauroy trois jours après la victoire des Dogues face à Brann à domicile. Fort d’un succès acquis à Utrecht en Europa League, le club lyonnais se présentait dans le Nord avec son équipe-type sans réel numéro 9. De son côté, Bruno Genesio devait composer avec plusieurs absents en défense dont Alexsandro, Thomas Meunier, Romain Perraud ainsi que le gardien Berke Ozer. D’entrée, le rythme était présent dans ce grand rendez-vous de Ligue 1. Finalement, dans un premier quart d’heure équilibré, ce sont les Lyonnais qui ont piqué en premier. Après une récupération de Fofana, Nicolas Tagliafico a adressé un centre millimétré vers Tyler Morton. Lancé et de retour de suspension, l’Anglais a trompé Bodart d’une tête parfaite (0-1, 13e). Face à une défense lyonnaise parfaitement regroupée, les Dogues ont poussé pour revenir au tableau d’affichage. Finalement, Greif (18e) et l’arrière-garde rhodanienne (29e, 37e) ont tenu bon jusqu’à la mi-temps dans un premier acte divertissant et saupoudré de quelques décisions arbitrales qui ont provoqué l’ire de l’antre lillois.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, le rapport de force s’est déséquilibré. Malgré quelques bonnes sorties de balle, les Gones ont été rapidement pris à la gorge et Lille a manqué de justesse dans ses offensives pour rapidement revenir dans la rencontre. Le LOSC a mis un sérieux coup d’accélérateur après l’heure de jeu. Plus tranchants et portés par un Fernandez-Pardo incisif, les Nordistes ont cru égaliser à deux reprises. Finalement, la frappe astucieuse d’Haraldsson a tutoyé le poteau droit de Greif (66e) et Felix Correia s’est illustré avec un raté assez grotesque (69e). Par la suite, Lyon a été consistant et des décisions arbitrales jugées litigieuses ont provoqué l’ire de Bruno Genesio, expulsé pour avoir jeté une bouteille d’eau qui a atterri pas très loin du quatrième arbitre (71e). En allant chercher des fautes intelligentes et en mettant toujours le pied pour contrecarrer les offensives adverses, les hommes de Paulo Fonseca ont tenu malgré l’entrée de toutes les armes offensives nordistes. Auteur d’un très beau match, Dominik Greif s’est encore illustré en fin de match avec une superbe parade en fin de match (90e). Après un temps additionnel irrespirable marqué par la dernière tentative de Bentaleb (90+6e), l’OL s’est imposé dans la douleur. Une victoire précieuse pour les Gones qui grimpent à la deuxième place. Défaite amère pour le LOSC avec des décisions arbitrales de Mathieu Vernice qui devraient faire grincer des dents.