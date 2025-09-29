De flop à 30M€ à véritable patron de l’OL, l’incroyable métamorphose de Moussa Niakhaté

Solide comme un roc. Comme un hommage à la chanteuse Nâdiya, le début de saison du défenseur sénégalais Moussa Niakhaté est assez exceptionnel. Aligné lors des sept matches de son équipe depuis le début de l’exercice, le joueur de 29 ans a pleinement participé à l’excellente entame d’exercice de l’Olympique Lyonnais. Avec le dauphin du Paris Saint-Germain, Moussa Niakhaté a gagné 5 matches de Ligue 1 sur 6 et la rencontre de Ligue Europa ce jeudi contre Utrecht. Lors de six de ces sept rencontres, l’Olympique Lyonnais a obtenu un clean sheet. Le seul faux pas étant intervenu contre le Stade Rennais en retour de trêve internationale avec une défaite 3-1.

Pas étranger à la bonne forme des siens, Moussa Niakhaté enchaîne les prestations incroyables. La dernière en date lors de la victoire 1-0 contre Lille ce dimanche où il a hérité d’un 7,5/10 dans nos notes de la rencontre : «grandement sollicité ce dimanche, le Sénégalais a fait preuve d’une grande solidité. Car il avait beaucoup de travail, avec Giroud dans l’axe, mais il s’impose de plus en plus comme un leader de la défense lyonnaise. Pourtant critiqué la saison dernière, il a réussi un total de 10 dégagements, notamment en fin de rencontre où il a été précieux (89e, 90e+5).» Pourtant la mission n’était pas facile face à Olivier Giroud mais il a parfaitement répondu dans le défi physique comme il l’a confié après la partie : «c’était un duel de costaud face à Olivier Giroud, je savais que c’était le joueur clé de cette équipe. Il m’a donné du fil à retordre, et je suis content qu’on reparte avec les trois points. J’ai pu discuter avec lui après le match, c’est vraiment la grande classe.»

Moussa Niakhaté taille patron

Son leadership est précieux pour l’Olympique Lyonnais. Vice-capitaine derrière Corentin Tolisso, il assume parfaitement ce rôle de leader et son état d’esprit a été salué par son coach Paulo Fonseca : «notre organisation défensive a été beaucoup travaillée, nous avons beaucoup progressé. L’équipe comprend qu’il est important de travailler ensemble. Quand nous défendons bien, nous sommes plus proches de gagner, et l’équipe comprend cela […] Quand on a parlé, Matthieu (Louis-Jean ndlr, le directeur technique) et moi, il était clair dans notre tête que nous voulions vraiment avoir une équipe qui travaille ensemble. Et nous avons choisi des joueurs avec cette mentalité, ce caractère.»

Formant un duo très complémentaire avec Clinton Mata, son compère de l’axe, il a également connu deux gardiens en ce début de saison avec Rémy Descamps et Dominik Greif et le changement de titulaire n’a pas affecté son niveau. Cette alchimie avec Clinton Mata a également été saluée par la légende rhodanienne Cris dans les colonnes de L’Équipe : «ce sont deux profils qui matchent. Quand je suis arrivé à Lyon avec Caçapa, ça a matché tout de suite. On sent qu’ils sont à l’aise entre eux, ils se parlent, ils peaufinent les détails. Des coachs m’ont toujours dit : si mes défenseurs aiment vraiment défendre, le risque de prendre des buts n’est pas énorme. C’est ce que je vois à Lyon.» Après une première année difficile à Lyon, Moussa Niakhaté est en train d’éteindre enfin les doutes sur son transfert et semble enfin justifier les 31,9 millions d’euros déboursés pour s’adjuger ses services.