LOSC - OL : les notes du match

L’Homme du match

- Greif (8) : pourtant blessé en début de partie, le portier slovaque a réalisé une première parade devant Fernandez-Pardo (11e), avant un arrêt réflexe immense devant Mukau (18e) qui a sauvé les Lyonnais. Il n’y a pareillement rien eu à dire sur son jeu au pied et ses sorties aériennes, mais il réalise encore un arrêt décisif en fin de match devant Sahraoui pour offrir la victoire aux siens. De quoi lui assurer une place de titulaire.

Lille OSC

- Bodart (5) : pour son tout premier match sous les couleurs lilloises, le gardien belge a rapidement été mis à contribution. Battu dès la 12e minute sur une superbe tête de Morton, parfaitement servi par un centre millimétré de Tagliafico, il n’a rien pu faire pour éviter l’ouverture du score (1-0, 20e). La suite de la première période a été plutôt tranquille pour lui, avec seulement un arrêt. Il n’a rien eu à faire de la seconde partie du match. Un match compliqué pour se montrer.

- Verdonk (5,5) : bien plus rapide que Karabec sur son couloir gauche, il n’a pas vraiment été mis en difficulté par le Tchèque. Globalement serein défensivement, il a profité de la faible vitesse de son adversaire direct pour contenir sans peine ses offensives. Un match appliqué, sans être spectaculaire, où il a su gérer son duel sans trembler. Il est venu défendre côté opposé à la 77e, stoppant l’action de Malick Fofana.

- Mandi (5) : aligné dans l’axe ce soir, il a été assez peu sollicité dans l’ensemble, puisque l’OL évoluait sans véritable numéro 9, il a connu une soirée relativement calme. Mais il a tout de même été complètement battu sur le centre de Tagliafico en début de match, une erreur de placement qui a coûté cher puisque l’action a mené directement à l’ouverture du score (0-1, 12e). Une prestation globalement correcte, notamment en seconde mi-temps.

- Ngoy (5,5) : solide dans ses interventions, il s’est particulièrement illustré à la 27e minute en remportant un duel important face à Malick Fofana, qui filait seul vers le but. Sa lecture du jeu et sa réactivité lui ont permis d’éviter une situation très dangereuse. Une action qui symbolise son sérieux défensif tout au long de la rencontre.

- Santos (3,5) : titularisé sur le couloir droit du LOSC, il a subi la foudre de Malick Fofana tout au long du match sur son couloir, incapable de contenir la vitesse et la percussion du jeune prodige belge. Mis en difficulté en un contre un, il a souvent été aidé par ses coéquipiers afin de limiter les dégâts. Un match compliqué où il n’a jamais vraiment trouvé la solution face à son vis-à-vis. Santos a été fébrile dès l’entame de la seconde période, à l’image de sa relance catastrophique à la 54e. Il a été remplacé par Ethan Mbappé à la 92e.

- Bouaddi (4) : important pour mettre le pied sur le cuir et tenter de calmer le jeu, il a néanmoins peiné à véritablement s’imposer dans l’entre-jeu. En première période, Morton et Tessmann ont régné dans ce secteur, le laissant fréquemment en difficulté. Son geste le plus marquant reste ce tacle très en retard à la 43e minute sur Mata, le pied au-dessus du ballon, sans jamais le toucher. Une intervention dangereuse, sanctionnée logiquement par un carton jaune. Une prestation en demi-teinte, où son impact physique n’a pas suffi à compenser son manque d’influence dans le jeu lillois. Il a été remplacé par Igamane à la 79e. Le Marocain a été averti à la 87e.

- Mukau (4,5) : parfois trop engagé dans ses duels, il a frôlé le carton jaune à plusieurs reprises en première période. Malgré cette agressivité parfois trop excessive, il a tout de même pesé au cœur du jeu côté lillois, en apportant de l’impact physique et en grattant quelques ballons importants. Une prestation rugueuse, pas toujours maîtrisée, mais précieuse dans l’équilibre de l’équipe. Il a été remplacé par Bentaleb à la 73e. L’Algérien a manqué sa tête à la 94e, sur un centre parfait de Fernandez-Pardo, puis sa frappe à la 95e.

- Correia (3,5) : pas toujours inspiré dans ses choix, notamment sur coups francs où il n’a pas su trouver les bonnes zones, comme à la 34e minute. Positionné sur l’aile gauche, il a évolué bien trop bas. Le Portugais de 24 ans a eu du mal à peser dans le jeu et a même commis une faute évitable à la 36e, offrant un coup franc intéressant à l’OL. Une prestation, marquée par un manque de justesse et de lucidité dans les moments clés. Il a manqué l’action du match à la 68e, seul face au but, il a loupé le cadre. Ce qui a provoqué l’immense colère de Bruno Génésio qui a shooté dans les gourdes et pris un carton rouge. Correia a finalement été remplacé par Sahraoui à la 73e. L’entrant a failli égaliser du pied droit à la 89e, mais Freif s’est imposé.

- Haraldsson (5,5) : très actif en première période, il a été l’un des rares à réellement inquiéter la défense lyonnaise. Sa frappe à la 18e minute a été contrée in extremis par Mata, alors qu’il cherchait à dynamiter le bloc adverse. Il a également tenté sa chance de loin à la 34e, mais là encore la défense de l’OL a fait barrage. L’Islandais, ancien joueur du FC Copenhague, a sans doute été le Lillois le plus entreprenant avant la pause, même si ses initiatives n’ont pas été récompensées. Il a été tout proche d’égaliser à la 65e.

Olympique Lyonnais

- Tagliafico (7) : pour sa deuxième titularisation de suite en Ligue 1, l’Argentin monte en puissance et redevient un cadre de cette équipe lyonnaise. Sa présence défensive a été importante pour stopper Félix Correia et Haraldsson, avec un total de onze duels gagnés et 7 dégagements réussis. Offensivement, il a parfois combiné avec Fofana et cela s’est vu pour son superbe centre décisif pour Morton, au moment de l’ouverture du score.

- Niakhaté (7,5) : grandement sollicité ce dimanche, le Sénégalais a fait preuve d’une grande solidité. Car il avait beaucoup de travail, avec Giroud dans l’axe, mais il s’impose de plus en plus comme un leader de la défense lyonnaise. Pourtant critiqué la saison dernière, il a réussi un total de 10 dégagements, notamment en fin de rencontre où il a été précieux (89e, 90e+5).

- Mata (6,5) : à l’instar de Niakhaté, il a eu beaucoup de travail à faire. Une action discutable après avoir retenu Fernandez-Pardo dans la surface (28e), mais il a montré beaucoup de solidité avec huit dégagements réussis, une interception et trois duels gagnés. Dans le temps fort lillois, on l’a vu parfois être en difficulté, mais il n’a pas fauté.

- Maitland-Niles (6) : match assez compliqué à analyser pour l’Anglais, qui a été constamment en difficulté devant Fernandez-Pardo. Cependant, malgré plusieurs erreurs et une grosse difficulté dans les courses devant l’Espagnol, il a été précieux avec 5 ballons récupérés et 5 interceptions réussies, dont ce magnifique retour devant Haraldsson (50e).

- Morton (7) : la recrue venue de Liverpool a rapidement fait oublier son carton rouge contre Rennes. Au-delà de sa jolie tête et de son placement astucieux pour aller chercher l’ouverture du score, l’Anglais a encore montré son aisance technique pour ressortir le ballon, notamment en seconde période pour aider Merah et Tolisso à ressortir la balle.

- Tessmann (6) : sa montée en puissance n’est pas près de s’arrêter, puisque Captain America a encore montré beaucoup de facilité à côté de Tolisso. En première période, il a participé à beaucoup d’actions offensives et a fait preuve d’agressivité pour aider sa défense à bien contenir Giroud. Malgré un peu de difficulté dans les duels après la pause, à l’image d’un tacle très dangereux (90e), il a tenu son rang.

- Merah (5,5) : toujours impressionnant, le jeune rhodanien de 18 ans a encore démontré une certaine qualité pour trouver ses partenaires et se défaire du gros marquage lillois. Cependant, il s’est montré plus tendre en seconde période et a eu plus de mal à exister dans le temps faible lyonnais, avec plusieurs fautes évitables. Remplacé par Sulc (74e).

- Tolisso (5) : moins en vue que d’habitude, le capitaine lyonnais a eu plus de mal à bouger l’entre-jeu lillois. Malgré six duels gagnés, il a semblé en dessous de ses partenaires techniquement, mais a fait beaucoup d’efforts dans la conservation du ballon.

- Fofana (6,5) : toujours aussi intenable sur son côté, le Belge a fait beaucoup de mal à Tiago Santos et Ndoye en première période, où il a d’ailleurs été impliqué sur l’ouverture du score de Morton. Il a également bien aidé Tagliafico pour défendre dans le temps faible lyonnais à l’heure de jeu. Cependant, il n’a pas eu d’occasion franche à se procurer, malgré de belles foulées. Remplacé par De Carvalho (90e).

- Karabec (5,5) : excentré sur le côté droit, le Tchèque aime montrer sa belle qualité technique dans ses combinaisons et dans ses dribbles, à l’image d’une superbe course (49e). Remuant en première période, il a néanmoins eu quelques déchets dans le dernier geste et a été plus en difficulté après la pause. Remplacé par Moreira (74e).