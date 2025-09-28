Menu Rechercher
0 - 1
54'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 6e journée
Lille
0 - 1
MT : 0-1
54'
Lyon
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
13'
0 - 1
(PD N. Tagliafico) T. Morton
Voir le live commenté
Classement live 2 Lyon 15 6 Lille 10
Possession 55% Lyon Lille
Tirs 7 5 0 2 2 2
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Lille 0
Compositions Lille 4-2-3-1 Lyon 4-2-3-1
Qui va gagner ?
LOSC
NUL
OL
306 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 1
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2 #2 Logo Lyon Adam Karabec 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Félix Correia 3 #2 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 3 #3 Logo Lille Olivier Giroud 3
Tirs (%)
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 5/6 83% #2 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 4/5 80% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 3/3 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3/3 100% #3 Logo Lille Olivier Giroud 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 0/5 0% #2 Logo Lyon Khalis Merah 0/5 0% #3 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 0/4 0% #2 Logo Lyon Tyler Morton 0/2 0% #3 Logo Lyon Clinton Mata 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 33/34 97%

Voir tout
Probabilité de victoire
17% 33% 49%
Série en cours
V
D
V
V
V
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
38% 20 Victoires 30% 16 Nuls 32% 17 Victoires

André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Romain Perraud Romain Perraud Blessure à la cheville Thomas Meunier Thomas Meunier Lésion du bassin Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Benjamin André Benjamin André Blessure musculaire Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Ugo Raghouber Ugo Raghouber Lésion du bassin
Rémy Descamps Rémy Descamps Blessure à la main Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Lésion du ligament collatéral tibial du genou Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Abner Abner Blessure à l'aine

Top commentaires

Papuss78 17:33 C est vraiment à saluer ce que le coach de Lyon arrive a faire avec cette jeune equipe. J espere seulement que ca dure. La L1 a besoin d 1 Lyon fort et competitif
Match Lille - Lyon en direct commenté

6e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 28 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lyon.

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0
2.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Mikael Berchebru arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Antoine Valnet quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33320
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 67

Date 28 septembre 2025 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion beIN SPORTS 1
Code LOSC-OL
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 17:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lille Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Lyon ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Bodart, C. Verdonk, N. Ngoy, A. Mandi, Tiago Santos, A. Bouaddi, N. Mukau, Félix Correia, H. Haraldsson, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, T. Tessmann, M. Fofana, K. Merah, A. Karabec, C. Tolisso.

Qui arbitre le match Lille Lyon ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Lyon ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par T. Morton 13'.

Papuss78 17:33 C est vraiment à saluer ce que le coach de Lyon arrive a faire avec cette jeune equipe. J espere seulement que ca dure. La L1 a besoin d 1 Lyon fort et competitif
