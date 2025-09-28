Prono
Match Lille - Lyon en direct commenté
6e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 28 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lyon.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 17:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lille Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Lyon ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Bodart, C. Verdonk, N. Ngoy, A. Mandi, Tiago Santos, A. Bouaddi, N. Mukau, Félix Correia, H. Haraldsson, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, T. Tessmann, M. Fofana, K. Merah, A. Karabec, C. Tolisso.
- Qui arbitre le match Lille Lyon ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Lyon ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par T. Morton 13'.