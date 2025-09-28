LOSC : Bruno Genesio fustige l’arbitrage et la VAR après le revers contre l’OL

AU micro de beIN Sports après la défaite du LOSC contre l’OL (0-1), l’entraîneur lillois, Bruno Genesio, est sorti du silence concernant son expulsion lors de la rencontre.

«Holdup ? Oui, on peut s’en prendre qu’à nous. On a les occasions pour revenir et gagner. Sur le contenu du match, j’en parle souvent, il y a beaucoup de choses positives. On a dominé du début à la fin. On s’est créé les meilleures occasions. On méritait beaucoup mieux. Si on continue, on gagnera baaucoup de matchs. Rouge ? Je vais demander, je pense savoir pourquoi. Le rouge, je comprends, mais le jaune je ne comprends pas. J’ai tiré dans la bouteille parce qu’on avait raté une occasion, ce n’était pas destiné à l’arbitrage. Si on n’a pas le droit d’exprimer des émotions, on restera en tribunes comme Luis Enrique. C’est peut-être lui qui a raison. Le rouge, c’est pour des mots, je pense, à la VAR en plus, je ne comprends pas ce que la VAR fait dans cette histoire. Peut-être que la solidarité arbitrale a fait feu suite à mes propos après le derby».