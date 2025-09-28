Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Lens : le carton rouge de Gradit en 53 secondes n’est même pas un record

Par Allan Brevi
1 min.
Jonathan Gradit à la lutte avec Barcola en Ligue 1 avec Lens @Maxppp
Rennes 0-0 Lens

Le défenseur de Lens Jonathan Gradit a vécu un début de match cauchemardesque ce dimanche à Rennes : seulement 53 secondes sur la pelouse du Roazhon Park avant de recevoir un carton rouge pour une faute sur Seko Fofana. Une sortie express qui a évidemment plombé les Nordistes dès l’entame de match.

La suite après cette publicité
L1+
🤯 À peine une minute de jeu et déjà un carton rouge pour Jonathan Gradit et le @RCLens !

#SRFCRCL
Voir sur X

Mais pas de panique pour Gradit : cette expulsion n’est pas un record en Ligue 1. Opta rappelle que Jean-Clair Todibo détient la palme avec… 9 secondes seulement contre Angers en 2022, arbitré lui aussi par Bastien Dechepy. Benjamin Lecomte et Maxime Spano avaient eux quitté le terrain après 39 secondes. Jonathan Gradit pourra donc sourire malgré la mésaventure… ou presque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Lens
Jonathan Gradit

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Lens Logo Lens
Jonathan Gradit Jonathan Gradit
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier