Lens : le carton rouge de Gradit en 53 secondes n’est même pas un record

Le défenseur de Lens Jonathan Gradit a vécu un début de match cauchemardesque ce dimanche à Rennes : seulement 53 secondes sur la pelouse du Roazhon Park avant de recevoir un carton rouge pour une faute sur Seko Fofana. Une sortie express qui a évidemment plombé les Nordistes dès l’entame de match.

Mais pas de panique pour Gradit : cette expulsion n’est pas un record en Ligue 1. Opta rappelle que Jean-Clair Todibo détient la palme avec… 9 secondes seulement contre Angers en 2022, arbitré lui aussi par Bastien Dechepy. Benjamin Lecomte et Maxime Spano avaient eux quitté le terrain après 39 secondes. Jonathan Gradit pourra donc sourire malgré la mésaventure… ou presque.