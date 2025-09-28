Lens : Pierre Sage est fier des ses joueurs après l’exploit contre Rennes

Après le match nul (0-0) du RC Lens contre Rennes, Pierre Sage a tenu à envoyer des éloges à ses joueurs au micro de Ligue 1+. A dix contre 11 pendant plus de 90 minutes, les Lensois ont bataillé pour accrocher le nul, dominant même les Rennais pendant un temps.

«Au delà du résultat, c’est surtout de la fierté pour la combativité affichée, de la générosité proposée sur le terrain de l’ensemble des joueurs. On s’est mis dans une drôle de situation sur le terrain en prenant un carton rouge dès la première minute. On a gardé l’idée de venir ici pour faire quelque chose et on l’a fait. En restant bas, on allait forcément reprendre plus de ballons. On a failli ouvrir la marque, on aurait mérité de le faire. On a eu un coup de pied arrêté où on aurait pu marquer mais dès que j’affronte Brice Samba, il fait un match de folie. Je tiens à souligner la performance de nos joueurs qui ont mis du cœur à l’ouvrage. C’est un point qui les récompense. Entre 0 et 1 point, il n’y a pas grand chose de différent pour un coach, hormis récompenser la combativité. On se veut ambitieux et on aurait pu la chercher. C’est la cerise sur le gâteau. C’est l’attitude que souligne et le maintien de l’ambition. Si on l’avait gagné, cela aurait été extraordinaire. Mais on a totu réuni pour gagner. Je détache le résultat. Les joueurs étaient presque frustrés».