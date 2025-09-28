Prono
Match Rennes - Lens en direct commenté
6e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 28 septembre 2025
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Rennes Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Lens ?
Rennes : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-5-2 : B. Samba, A. Rouault, J. Jacquet, A. Seidu, Q. Merlin, S. Fofana, D. Cissé, M. Camara, L. Blas, E. Lepaul, B. Embolo.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, M. Sangaré, A. Thomasson, R. Aguilar, F. Thauvin, W. Saïd, O. Édouard.
- Qui arbitre le match Rennes Lens ?
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes Lens ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.