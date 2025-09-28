Menu Rechercher
83'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 6e journée
Rennes
0 - 0
MT : 0-0
83'
Lens
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
1'
J. Gradit
Voir le live commenté
Classement live 7 Lens 10 8 Rennes 9
Possession 67% Rennes Lens
Tirs 12 11 11 1 2 13
Grosses occasions créées 75% Lens 3 Rennes 1
Compositions Rennes 3-5-2 Lens 3-4-1-2
Prono

Qui va gagner ?
SRFC
NUL
RCL
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Florian Thauvin 3 #2 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Florian Thauvin 2 #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 2 #3 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Florian Thauvin 5 #2 Logo Lens Adrien Thomasson 5 #3 Logo Stade Rennais FC Seko Fofana 2
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 0/2 0% #2 Logo Stade Rennais FC Nordan Mukiele 0/2 0% #3 Logo Stade Rennais FC Seko Fofana 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lens Wesley Saïd 3 #2 Logo Lens Odsonne Édouard 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 11/14 79% #2 Logo Lens Adrien Thomasson 13/18 72% #3 Logo Lens Matthieu Udol 7/11 64%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 3 #2 Logo Lens Matthieu Udol 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 3/3 100% #2 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 2/3 67% #3 Logo Stade Rennais FC Jérémy Jacquet 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 0/7 0% #2 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 0/6 0% #3 Logo Stade Rennais FC Nordan Mukiele 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 0/4 0% #2 Logo Lens Samson Baidoo 0/2 0% #3 Logo Lens Adrien Thomasson 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 51/52 98% #2 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 60/63 95% #3 Logo Stade Rennais FC Jérémy Jacquet 66/70 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lens Florian Thauvin 4
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 28 #2 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 20
Passes (%)
#1 Logo Lens Robin Risser 14/30 47%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
60% 23% 17%
Série en cours
N
V
N
D
V
V
D
V
V
D
Rencontres précédentes
34% 11 Victoires 34% 11 Nuls 31% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Abdelhamid Aït Boudlal Abdelhamid Aït Boudlal Blessure musculaire Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville Glen Kamara Glen Kamara Inconnu
Deiver Machado Deiver Machado Blessure au genou Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse

Match Rennes - Lens en direct commenté

6e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 28 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Lens (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Lens. Ce match aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Lens.

On en parle

Arbitres

Bastien Dechepy arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Julien Haulbert arbitre assistant
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Aurélien Petit quatrième arbitre
William Lavis arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21093
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 28 septembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code SRFC-RCL
Zone France
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Rennes Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Lens ?

Rennes : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-5-2 : B. Samba, A. Rouault, J. Jacquet, A. Seidu, Q. Merlin, S. Fofana, D. Cissé, M. Camara, L. Blas, E. Lepaul, B. Embolo.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, M. Sangaré, A. Thomasson, R. Aguilar, F. Thauvin, W. Saïd, O. Édouard.

Qui arbitre le match Rennes Lens ?

Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes Lens ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires
Comparer les stats du match
