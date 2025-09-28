Ligue 1 : en supériorité numérique après 1 minute de jeu, Rennes évite le pire contre Lens !

En clôture de la 6e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueillait le RC Lens, ce dimanche soir, au Roazhon Park. Organisés en 3-5-2 avec un duo offensif composé de Embolo et Lepaul, les hommes d’Habib Beye espéraient se relancer après le nul concédé dans le derby face à Nantes (2-2). De son côté, le club lensois avait l’opportunité d’enchaîner après sa belle victoire contre Lille (3-0). Malheuresement pour les hommes de Pierre Sage, cette affiche allait démarrer de la pire des manières.

Après seulement 53 secondes de jeu, Jonathan Gradit, coupable d’une faute sur Seko Fofana, voyait rouge. En infériorité numérique, les Sang et Or allaient pourtant poser des problèmes à la défense rennaise mais ni Udol (6e) ni Thomasson (8e) ne trouvaient la faille. Quelques minutes plus tard, Sangaré tentait lui de surprendre Samba d’un lob de 50 mètres mais le portier rennais détournait in-extremis (26e). En souffrance, le SRFC était encore sauvé par son gardien sur une tête puissante d’Udol (27e). Conscient des difficultés de son équipe, Habib Beye décidait alors de lancer Al-Tamari en lieu et place du jeune Cissé.

Lens mal payé

Un changement qui ne changeait cependant rien à la physionomie de cette rencontre. Malgré un avantage numérique, Rennes peinait toujours autant face à des Lensois valeureux et portés vers l’avant. Au retour des vestiaires, Rennes passait la vitesse supérieure, mais butait sur une arrière-garde lensoise concentrée. De son côté, le RCL se montrait toujours aussi dangereux. Sur un centre d’Aguilar du côté droit, Thomasson pensait ouvrir le score, mais sa tête était détournée par Samba sur son poteau (58e). Dans la foulée, Aguilar n’était lui pas loin de tromper son gardien en coupant la trajectoire d’un centre de Blas mais le ballon terminait finalement en corner, de peu à côté du cadre.

Dans la dernière demi-heure, Guilavogui, tout juste entré en jeu, provoquait deux nouvelles frayeurs dans la défense rennaise. Si sa première tentative passait juste à côté du but de Samba (65e), sa tête smashée après un numéro de Thauvin manquait, elle aussi, de précision (67e). Toujours aussi combattif malgré une infériorité numérique à gérer depuis la première minute de jeu, Lens remerciait son portier dans les ultimes secondes. Sur un long centre de Seidu venu de la droite, Esteban Lepaul réussissait une reprise en ciseaux horizontale, mais Risser s’offrait un réflexe fantastique au sol d’une main droite ferme (84e). Sur le gong, Udol réalisait lui un retour salvateur (90e). Avec ce résultat (0-0), le RC Lens pointe à la 7e place avant de se rendre sur la pelouse d’Auxerre. Opposé au Havre le week-end prochain, Rennes occupe la 8e place du championnat de France.