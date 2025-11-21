Le Real Madrid veut recruter une autre star de Liverpool

Le Real Madrid va-t-il recruter un autre joueur de Liverpool ? L’été dernier, les Merengues ont réussi à attirer Trent Alexander-Arnold en ne dépensant que 10 M€. Et selon l’émission El Chiringuito, la Casa Blanca aurait un autre Red en vue. Un joueur sous-coté que le club de la Mersey tente de prolonger en lui offrant un salaire à sa juste valeur.

« Le Real Madrid a posé ses yeux sur un joueur de Premier League. Ils ont même envisagé de le faire venir cet hiver, mais c’est impossible. Il s’agit de Dominik Szoboszlai », a déclaré un des chroniqueurs de l’émission espagnole. Pour rappel, le milieu de terrain hongrois est lié à Liverpool jusqu’en 2028.