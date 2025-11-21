Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Le Real Madrid veut recruter une autre star de Liverpool

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Liverpool @Maxppp

Le Real Madrid va-t-il recruter un autre joueur de Liverpool ? L’été dernier, les Merengues ont réussi à attirer Trent Alexander-Arnold en ne dépensant que 10 M€. Et selon l’émission El Chiringuito, la Casa Blanca aurait un autre Red en vue. Un joueur sous-coté que le club de la Mersey tente de prolonger en lui offrant un salaire à sa juste valeur.

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid a posé ses yeux sur un joueur de Premier League. Ils ont même envisagé de le faire venir cet hiver, mais c’est impossible. Il s’agit de Dominik Szoboszlai », a déclaré un des chroniqueurs de l’émission espagnole. Pour rappel, le milieu de terrain hongrois est lié à Liverpool jusqu’en 2028.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Liverpool
Dominik Szoboszlai

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Liverpool Logo Liverpool FC
Dominik Szoboszlai Dominik Szoboszlai
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier