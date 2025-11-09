Liverpool est en panique à cause de Dominik Szoboszlai

Il y a du mieux ces dernières semaines, avec cette victoire contre le Real Madrid en Ligue des Champions, mais la situation de Liverpool reste assez précaire. Les Reds ont enchaîné une série de mauvais résultats terribles en octobre et se retrouvent sixièmes au classement de la Premier League. Une situation un peu inattendue pour le champion d’Angleterre en titre, d’autant plus que le club a sérieusement investi cet été, avec plus de 400 millions d’euros posés sur la table pour enrôler des joueurs comme Alexander Isak, Florian Wirtz ou Hugo Ekitike.

Dans ce marasme sportif duquel l’équipe d’Arne Slot semble parvenir à sortir, certains joueurs ont tout de même répondu présent. C’est le cas de Dominik Szoboszlai, qui a rendu de très belles copies depuis le début de la saison. Une des rares satisfactions du début de saison à Anfield en somme. Comme l’a dévoilé le journaliste spécialisé mercato Fabrizio Romano samedi, la direction liverpuldienne a déjà lancé les manœuvres pour le prolonger.

Liverpool doit agir vite

Il faut dire que l’état-major du club de la Mersey sait qu’il y a danger. Le milieu de terrain hongrois perçoit actuellement 130.000€ par semaine "seulement" selon AS, bien moins que la plupart des autres grands milieux de terrain de la planète. A titre indicatif, le journal espagnol précise que Bellingham tourne à 400.000€ par semaine, alors qu’en Angleterre, Bernardo Silva et Bruno Fernandes sont à 300.000€ hebdomadaires.

La direction de Liverpool sait donc qu’un autre gros club peut débarquer en proposant un salaire bien plus élevé au joueur, et le média espagnol indique d’ailleurs que le Real Madrid et Manchester City surveillent tout ça de très près. Les Reds veulent donc frapper vite et fort, avec un nouveau contrat longue durée et surtout un salaire bien revu à la hausse, histoire de s’assurer que le milieu de terrain réputé pour sa qualité de tir ne se laisse pas tenter par les avances de cadors européens…