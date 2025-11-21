Menu Rechercher
PSG, OM : Hakimi et Aguerd s’entraînent ensemble

Par Allan Brevi
1 min.
Hakimi avec le PSG @Maxppp

Achraf Hakimi et Nayef Aguerd, coéquipiers en sélection du Maroc, ont été aperçus en pleine séance d’entraînement ensemble, partageant une photo en salle de sport sur les réseaux sociaux. Malgré une grosse entorse à la cheville pour Hakimi et un début de pubalgie pour Aguerd, les deux internationaux marocains suivent des programmes adaptés avec leurs staffs respectifs pour préparer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Cette reprise commune témoigne de leur volonté de revenir en pleine forme pour leurs clubs respectifs, le PSG et l’OM, tout en restant concentrés sur leurs obligations avec la sélection nationale. Un signe rassurant pour le Maroc, qui pourra compter sur ses deux piliers défensifs pour la compétition.

