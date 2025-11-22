Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique vole encore au secours de Gonçalo Ramos

Par Josué Cassé
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 3-0 Le Havre

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire (3-0) du PSG face au Havre, Luis Enrique a logiquement salué la prestation de son gardien, Lucas Chevalier. Relancé sur la sortie plus que timorée de Gonçalo Ramos, le technicien espagnol a, cependant, refusé d’accabler le Portugais.

«C’est normal pendant une saison d’avoir des moments plus compliqués. On cherche à améliorer notre confiance et je pense qu’il y a des joueurs qui ont moins de confiance pour qui c’est difficile ce genre de matches. Le plus important, c’est d’avoir la mentalité pour remonter ça». Le message est passé.

