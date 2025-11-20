Le communiqué médical de l’OM sur ses 5 blessés

Cette fois, c’est bel et bien terminé. Le football de sélection a tiré sa révérence pour cette année 2025 et les clubs vont enfin retrouver leurs joueurs. À Marseille, il va vite falloir se remettre dans le bain, car le calendrier des hommes de Roberto De Zerbi est particulièrement chargé d’ici la trêve hivernale. Deuxième du classement de Ligue 1, à deux longueurs du Paris Saint-Germain, l’OM ne doit pas se rater s’il ne veut pas laisser les Rouge et Bleu prendre le large.

La suite après cette publicité

Et ça commence dès demain avec un déplacement périlleux chez le voisin niçois. Trois jours plus tard, les Phocéens vont devoir réagir en Ligue des Champions à domicile contre Newcastle. Vingt-cinquième du classement avec une victoire et trois défaites, l’OM affronte une équipe anglaise classée 6e affichant le bilan inverse. Ensuite, ce sera Toulouse et deux déplacements à Lille et en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise. Autant de rencontres que l’OM devra gérer (en partie ?) sans plusieurs éléments.

Le club de Pablo Longoria a en effet publié un communiqué médical pour faire le point sur les blessures de Facundo Medina, Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Hamed Traoré et Amir Murillo. Ce dernier s’est blessé à la cuisse récemment avec le Panama, tandis que les trois autres doivent gérer une blessure datant de plusieurs jours (pubalgie pour Aguerd), voire plusieurs semaines (entorse de la cheville pour Medina, luxation de l’épaule pour Gouiri et blessure musculaire pour Traoré). Et dans son communiqué, l’OM ne mentionne aucun délai de retour pour ces cinq joueurs.

La suite après cette publicité

Le communiqué médical de l’OM :

«L’Olympique de Marseille fait un point sur la situation médicale de plusieurs joueurs actuellement pris en charge :

La suite après cette publicité

- Amir MURILLO

Lésion musculaire de la cuisse gauche. Le joueur suit un protocole de soins adapté et sera réévalué dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

- Facundo MEDINA

Entorse de la cheville droite. Le traitement est en cours et l’évolution sera surveillée quotidiennement.

- Nayef AGUERD

Début de pubalgie. Une prise en charge spécifique a été mise en place afin de limiter la symptomatologie et accompagner la reprise progressive. Des échanges réguliers ont lieu avec le staff médical de la Fédération Royale Marocaine de Football.

- Hamed TRAORÉ

Lésion musculaire de la cuisse droite. Le joueur bénéficie d’un programme de rééducation individualisé.

- Amine GOUIRI

Luxation de l’épaule droite opérée. La phase postopératoire se déroule conformément aux attentes, avec un suivi renforcé. Le club communiquera de nouvelles informations en fonction de l’évolution de chaque joueur concerné.»