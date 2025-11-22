PSG - Le Havre : Lucas Chevalier tient (enfin) son match référence !

Des prestations mitigées, des erreurs coupables, un like polémique sur Instagram et une pluie de critiques… Arrivé au PSG l’été dernier contre un chèque de 40 millions d’euros, Lucas Chevalier espérait certainement un tout autre début d’aventure dans la Ville Lumière. «On me scrute de A à Z. Et voilà, on se rend compte aussi que c’est sans pitié !», avouait d’ailleurs l’intéressé lors d’une interview accordée à Téléfoot. Alors, ce samedi soir, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, l’ancien gardien du LOSC était logiquement attendu au tournant.

Une nouvelle fois titularisé dans les buts, l’international français a finalement réalisé son premier match référence sous ses nouvelles couleurs. Face à des Havrais valeureux et très bien organisés, le numéro 30 des Rouge et Bleu n’a jamais failli. Sollicité, une première fois, par Yassine Kechta, le natif de Calais captait sereinement (14e) avant de sortir le (très) grand jeu. Que dire, en effet, de cette parade du bout des doigts sur une reprise de Simon Ebonog (25e). Un arrêt décisif qui restera très certainement parmi les plus beaux de cet exercice 2025-2026 et qui aura, surtout, eu le mérite de réveiller les Parisiens.

Chevalier a tout bien fait

Libérés après l’ouverture du score de Kang-In Lee (29e), les hommes de Luis Enrique remerciaient, pourtant, encore le droitier d’1m89. Dans un grand soir, Chevalier ne laissait rien au hasard. Vigilant sur sa ligne, il veillait encore au grain sur une nouvelle tentative de Kechta (39e). Propre dans ses relances (100% de réussite à la main, 86% de passes réussies), il poursuivait son entreprise au retour des vestiaires. Moins inquiété par les Ciel et Marine, il se montrait toutefois décisif sur le coup franc puissant de Yanis Zouaoui (62e) avant de remercier ses montants sur la nouvelle mèche de Soumaré (70e).

Soulagé après cette prestation réussie, le gardien de 24 ans, élu homme du match par la rédaction FM, ne boudait pas son plaisir au micro de Ligue 1+ : «ce sont des matches difficiles après la trêve, ils nous ont mis en difficulté, c’est une belle équipe et on gagne 3-0, c’est bien de mettre des buts pour faire la différence et pour la confiance c’est positif de pas prendre de but. C’est un grand club, on essaie de faire des clean-sheets, cela donne de la confiance à moi et à la défense. Mais le plus important c’est de gagner des matches et on veut le faire tous les trois jours». Un match plein également salué par son entraîneur au coup de sifflet final.

«On connaît la difficulté d’arriver au PSG pour tous les joueurs et on est très contents des joueurs qu’on a signés. Lucas Chevalier a été sensationnel aujourd’hui», ajoutait le technicien espagnol avant de poursuivre en conférence de presse : «ça dépend de chaque match. Normalement pour valoriser les performances d’un joueur, il ne faut pas regarder un seul match mais je n’ai aucun doute sur Lucas Chevalier, ni pour Zabarnyi, ni pour Renato, on connaît la difficulté de jouer au PSG et le bruit autour de l’équipe, il faut s’habituer à ce bruit mais j’ai beaucoup de confiance». Avant cela, Didier Digard, coach des Hacmens, ne manquait pas non plus de souligner la très belle prestation du néo-Parisien. «Malgré notre manque de réussite offensive ce soir, il (Chevalier, ndlr) ne faut rien lui enlever mais on doit se focaliser sur nous. Il a fait une grande prestation et on va travailler pour corriger ça, ces petits détails et marquer lors des prochains matchs». Ce samedi soir, Lucas Chevalier a, peut-être, réellement lancé son aventure au PSG.