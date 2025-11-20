OM : Roberto De Zerbi défend Leonardo Balerdi

Demain, l’Olympique de Marseille se rend à Nice pour le choc de la 13e journée de Ligue 1. Nayef Aguerd absent, Roberto De Zerbi a de fortes chances de devoir compter sur Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi pour former sa charnière centrale. L’occasion pour l’entraîneur olympien de rappeler que le défenseur argentin restait un élément important malgré un statut chahuté en début de saison en raison de ses performances mitigées.

« C’est toujours un joueur titulaire important. C’est le capitaine de notre équipe, rien n’a changé depuis le début de la saison. C’est vrai qu’il était comme ci comme ça au début, mais il a été bon à Madrid. C’est une saison importante pour lui aussi. Il faut qu’on soit toujours à 100% sur tous les fronts. On veut arriver au bout de toutes les compétitions. La seule chose qui m’inquiète, c’est les blessés. On a une équipe forte. J’ai la responsabilité de les faire jouer. Quand on est au complet, on a les qualités qui sont vraiment très élevées », a-t-il déclaré en conférence de presse.