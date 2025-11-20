Rennes : Habib Beye a hâte de voir Paul Pogba au Roazhon Park

Sébastien Pocognoli ne veut plus se prononcer de manière précise quand les journalistes lui demandent la date de retour de Paul Pogba. Pourtant, le milieu de terrain de 32 ans est annoncé dans le groupe de l’AS Monaco pour le déplacement à Rennes ce samedi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Info ou intox ? Toujours est-il que le coach du SRFC, Habib Beye, espère voir le champion du monde 2018 au Roazhon Park après-demain.

La suite après cette publicité

« Je suis très content, parce que très fan du joueur qu’il est, de l’immense joueur qu’il est, de tout ce qu’il a apporté aujourd’hui au football. (…) Quand on aime le football, on aime Pogba par rapport à ce qu’il fait. Et moi, je ne parlerai jamais du joueur qu’il est au passé, a poursuivi le technicien breton. Car je pense que pour la Ligue 1, c’est magnifique de le voir revenir dans le groupe de Monaco, ça sera magnifique de le revoir sur les terrains, que ça soit ici ou ailleurs. (…) Surtout, c’est un amoureux du jeu. Et je pense que la seule envie qu’il a aujourd’hui, c’est de pouvoir de nouveau s’exprimer. Pour la Ligue 1 et en tant qu’amateur de foot, je suis content de le voir revenir au très haut niveau », a-t-il confié dans des propos relayés par L’Équipe.