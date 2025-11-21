Naples : De Laurentiis mis en examen pour transferts présumés frauduleux

Naples et son président Aurelio De Laurentiis se retrouvent une nouvelle fois sous le feu de la justice italienne. Le club, son dirigeant emblématique et le directeur général Andrea Chiavelli ont été mis en examen et seront jugés le 2 septembre 2026 pour des transferts présumément frauduleux concernant Kostas Manolas, recruté depuis l’AS Rome en 2019, et Victor Osimhen, arrivé de Lille à l’été 2020. Selon le parquet, ces opérations auraient impliqué des échanges de joueurs et des surévaluations artificielles pour générer des plus-values fictives, une accusation rejetée fermement par De Laurentiis et ses avocats, qui soulignent que le club n’a tiré aucun bénéfice de ces transactions selon la Gazzetta dello Sport.

Dans un communiqué officiel, Naples a exprimé son étonnement et sa confiance face à cette mise en examen. « Toutes les expertises techniques ont démontré sans équivoque la régularité de nos agissements, tant sur la comptabilité que sur les transferts de joueurs », assure le club. Naples affirme ainsi aborder la procédure judiciaire « avec sérénité et confiance » et promet que la vérité sera établie, fermement convaincu de la légalité de ses opérations. Affaire à suivre…