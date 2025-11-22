Serie A : Naples domine l’Atalanta et prend la tête du championnat

Soirée réussie à plus d’un titre pour Naples ce soir. Battus par Bologne juste avant la trêve (2-0), les Partenopei se sont remis la tête à l’endroit ce samedi en s’imposant face à l’Atalanta, dans le cadre de la 12e journée de Serie A. Un succès qui compte déjà, puisqu’il permet aux joueurs d’Antonio Conte de prendre provisoirement les rênes du championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 25 12 +8 8 1 3 19 11 13 Atalanta 13 12 0 2 7 3 14 14

Autre bonne nouvelle : les premiers buts de la saison de David Neres et de Noa Lang. Le premier avait ouvert le score en prenant la défense bergamasque de vitesse après un service d’Hojlund dans la profondeur (17e). Il a remis sur le métier vingt minutes plus tard dans un rôle de véritable finisseur. Il croisait sa frappe en première intention sur un service malin de McTominay dans la surface (38e). Noa Lang a fait la décision de la tête sur un superbe centre de Di Lorenzo au second poteau (45e) tandis que Scamacca a réduit l’écart d’une reprise spectaculaire au retour des vestiaires (52e). Naples est leader, l’Atalanta est 13e.