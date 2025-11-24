LdC : Newcastle redoute l’ambiance du Vélodrome

Sixième du classement de la Ligue des Champions, Newcastle se trouve dans une position moins stressante pour la qualification que l’Olympique de Marseille (25e) avant le choc de demain soir. L’entraîneur des Toons, Eddie Howe, en profitera-t-il pour faire tourner son effectif ? Interrogé à ce sujet, le Britannique n’a pas vraiment voulu répondre. En revanche, il en a profité pour affirmer qu’il s’attendait à subir une ambiance des grands soirs au Vélodrome.

« Nous voulons simplement gagner le match. Je ne veux pas trop m’avancer en termes de qualification et de rotation. Bien sûr, si nous pouvons le faire, tant mieux, mais pour l’instant, nous sommes encore en pleine phase de groupes de la Ligue des Champions. Nous devons essayer de gagner chaque match, et celui-ci sera très difficile dans un environnement qui nous mettra à rude épreuve. Nous sommes impatients de relever ce défi. Le stade est incroyable. C’est un endroit formidable pour jouer au football et je suis sûr que l’ambiance sera survoltée », a-t-il confié en conférence de presse.