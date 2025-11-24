Menu Rechercher
L’OM prolonge son partenariat avec CMA CGM jusqu’en 2028

Nayef Aguerd

Ce mardi, l’OM reçoit Newcastle (21h) pour préserver ses derniers espoirs de qualification en Ligue des Champions. En attendant d’affronter les Magpies dans cette rencontre cruciale de C1, Marseille a annoncé une grande nouvelle ce mardi. En effet, partenaire principal des Phocéens depuis 2023, CMA CGM va continuer de sponsoriser l’OM jusqu’en 2028. C’est ce qu’a annoncé le club de la Canebière dans un communiqué paru ce lundi :

Olympique de Marseille
𝐂𝐌𝐀 𝐂𝐆𝐌 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐌 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮’𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟖 🤝

Plus d'infos
CMA CGM France
C’est la passion qui nous transporte : 2028 à l'horizon pour CMA CGM et l'OM ! 🤝🔵⚪

Après 3 premières saisons ensemble, CMA CGM reste partenaire principal de l’@OM_officiel, présent sur le maillot de toutes les équipes.

En savoir plus :

#CMACGMxOM
Voir sur X

« Partenaire principal depuis 2023, CMA CGM restera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’OM jusqu’en 2028. Ensemble, CMA CGM et l’Olympique de Marseille consolident un partenariat fait de passion et de confiance, au service d’une même ambition pour Marseille et son avenir. En tant que partenaire principal, le Groupe CMA CGM et la Fondation CMA CGM continuent de soutenir toutes les générations de joueuses et de joueurs ainsi que les initiatives sociales et solidaires portées par le Club et Treizième Homme, sa fondation. »

