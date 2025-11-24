L’OM prolonge son partenariat avec CMA CGM jusqu’en 2028

Ce mardi, l’OM reçoit Newcastle (21h) pour préserver ses derniers espoirs de qualification en Ligue des Champions. En attendant d’affronter les Magpies dans cette rencontre cruciale de C1, Marseille a annoncé une grande nouvelle ce mardi. En effet, partenaire principal des Phocéens depuis 2023, CMA CGM va continuer de sponsoriser l’OM jusqu’en 2028. C’est ce qu’a annoncé le club de la Canebière dans un communiqué paru ce lundi :

« Partenaire principal depuis 2023, CMA CGM restera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’OM jusqu’en 2028. Ensemble, CMA CGM et l’Olympique de Marseille consolident un partenariat fait de passion et de confiance, au service d’une même ambition pour Marseille et son avenir. En tant que partenaire principal, le Groupe CMA CGM et la Fondation CMA CGM continuent de soutenir toutes les générations de joueuses et de joueurs ainsi que les initiatives sociales et solidaires portées par le Club et Treizième Homme, sa fondation. »