Lens : Jérôme Rothen tacle la communication de Pierre Sage

Troisième du classement de Ligue 1 après trois victoires de suite et six succès (une défaite) lors de ses sept derniers matches de championnat, le RC Lens de Pierre Sage est l’une des belles surprises de ce début de saison. Pourtant, l’entraîneur des Sang-et-Or a rappelé après le match gagné contre Strasbourg (1-0) que l’objectif principal du RCL restait le maintien. «Il faut encore deux victoires, donc on est sur le bon chemin. On était face à un adversaire direct, notre objectif était de protéger notre place sur le podium. Malgré tout, notre objectif initial est d’atteindre les 35 points le plus rapidement et ensuite on pourra penser à l’Europe.» Une communication qui ne plait pas à Jérôme Rothen.

« La communication est horrible. L’intonation, c’est terrible. C’est comme ça, c’est comme Franck Haise. Le problème c’est qu’ils t’endorment quand ils font des conférences de presse. Faites-en moins et gardez du jus. (…) En début de saison, s’il m’avait parlé comme ça vu les moyens du RC Lens, les problématiques de Leca à recruter certains joueurs parce qu’il a fallu tenter des coups, car financièrement ils ne pouvaient pas lutter, il n’y a pas de soucis. (…) Dire que tu joues la partie basse du haut du tableau, t’es entre top 8 et top 12, comme l’a dit le Paris FC avec d’autres moyens quand même, il n’y a pas de soucis. Mais des fois, t’as des bonnes surprises et des mariages se font rapidement. T’as l’impression que Sage est là depuis des années. Et tant mieux. (…) Quand tu regardes le classement aujourd’hui… Vous avez vu le calendrier de Lens (Angers, Nantes, Nice) ? Après le match de Nice, tu vas à Toulouse et tu reçois Auxerre. Excuse-moi, mais ils peuvent faire carton plein. Tu vas nous dire que tu joues le maintien ? J’ai du mal avec l’ambition cachée. Dites les choses clairement », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.