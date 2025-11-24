Menu Rechercher
PSG : la folle anecdote de Luis Campos sur Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu

Par Josué Cassé
Warren Zaïre-Emery en action avec le PSG.

Les jeunes à l’honneur. Ce lundi, le PSG fêtait les 50 ans de son centre de formation en présence de Yohan Cabaye, Sabrina Delannoy et Luis Campos. L’occasion pour le directeur sportif des champions d’Europe de raconter une incroyable anecdote au sujet de deux Titis parisiens : Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu.

«Il y a 2 ans, on avait un match contre la Real Sociedad. Le directeur sportif de la Real Sociedad me demande de voir notre nouveau centre de formation : on arrive dans une salle pédagogique. Zaire-Emery et Mayulu étaient en cours de maths alors qu’ils allaient jouer le match de Ligue des Champions le soir», a ainsi raconté le Portugais.

