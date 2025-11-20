Ligue 1
Karim Benzema a offert un joli cadeau à Paul Pogba
Alors que tout le monde attend Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1, et que le principal concerné a lui aussi sûrement très envie de rejouer un match officiel, il vient de recevoir un joli cadeau de la part de… Karim Benzema.
Comme le Monégasque l’a publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant tricolore lui a ainsi envoyé un de ses maillots d’Al-Ittihad, avec un joli message : « pour mon reuf Piochi ». Un cadeau qui a visiblement fait plaisir à Pogba !
