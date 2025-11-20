Menu Rechercher
Ligue 1

Karim Benzema a offert un joli cadeau à Paul Pogba

Par Max Franco Sanchez
Karim Benzema @Maxppp

Alors que tout le monde attend Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1, et que le principal concerné a lui aussi sûrement très envie de rejouer un match officiel, il vient de recevoir un joli cadeau de la part de… Karim Benzema.

Comme le Monégasque l’a publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant tricolore lui a ainsi envoyé un de ses maillots d’Al-Ittihad, avec un joli message : « pour mon reuf Piochi ». Un cadeau qui a visiblement fait plaisir à Pogba !

