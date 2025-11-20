L’OL a déjà un plan précis pour le mercato

En six mois, le visage de l’Olympique Lyonnais a bien changé. Le 24 juin dernier, c’était plutôt la soupe à la grimace. Les pensionnaires du Groupama Stadium affichaient une mine déconfite après avoir appris leur rétrogradation en Ligue 2 après l’examen de leur dossier par la DNCG. Après quelques ajustements et le départ très attendu de John Textor, les Lyonnais ont pu sauver leur peau le 9 juillet face à la Commission d’appel de la DNCG. Un soulagement pour tout le club, qui s’est battu sous l’impulsion de Michele Kang et de Michael Gerlinger (DG), qui ont mené les troupes. Marqués à la culotte par le gendarme financier du football français, les Rhodaniens n’avaient pas pour autant les mains totalement libres sur le mercato.

Un nouvel OL qui fonctionne

Pour rentrer dans les clous et renflouer des caisses qui sonnaient creux après une gestion calamiteuse notamment de la part de Textor, ils ont dû se séparer de leurs meilleurs éléments. Rayan Cherki, Lucas Perri, Alexandre Lacazette et bien d’autres sont partis sous d’autres cieux. Même Georges Mikautadze, considéré comme intransférable une bonne partie du mercato, a été vendu à Villarreal dans le money-time. Dans cette épreuve, l’OL a su se serrer les coudes et s’appuyer sur les bonnes personnes. Le Directeur technique, Matthieu Louis-Jean, a travaillé main dans la main avec le staff et la cellule de recrutement pour trouver les bonnes idées à moindre coût. Afonso Moreira et Ruben Kluivert sont arrivés en provenance du Portugal, où Lyon a placé un scout qui sillonne aussi l’Espagne.

Adam Karabec, qui était suivi depuis plusieurs années, Pavel Sulc, Tyler Morton, Martin Satriano ou encore Dominik Greif sont également arrivés. Rachid Ghezzal (libre) et Hans Hateboer (joker), eux, ont signé après la date limite. Si tous ces paris n’ont pas encore payé, la plupart portent déjà leurs fruits. De nombreuses recrues ont su trouver leur place sur comme en dehors des terrains, confortant ainsi les dirigeants et le staff dans leurs choix. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, ils se sont attachés à recruter des éléments apportant aussi bien des qualités sur le rectangle vert que dans le groupe. Et cela marche plutôt bien pour les Gones, actuellement à la septième place du classement en Ligue 1.

Une à deux recrues espérées cet hiver

Bien différent de celui de l’an passé, cet OL s’est donc offert un joli lifting qui lui permet de respirer la sérénité avec pourtant des éléments moins expérimentés et pour certains peu habitués au foot français. Le succès est aussi au rendez-vous dans les tribunes, puisque le Groupama Stadium attire de nouveau les amoureux du club et le grand public. Michele Kang, très investie, n’y est d’ailleurs pas étrangère. Tout cela porte ses fruits puisque la billetterie fonctionne plutôt bien. Un record a d’ailleurs été établi au stade pour la réception du Paris Saint-Germain le 9 novembre dernier. Bien lancé, l’OL compte poursuivre sur cette belle dynamique cet hiver avec deux rendez-vous très importants.

Le premier aura lieu dans quelques jours face à la DNCG, avec laquelle une relation basée sur l’échange, la transparence et la confiance s’est nouée. Mais les Lyonnais semblent plutôt confiants. Le second concernera le mercato d’hiver, qui démarrera officiellement le 1er janvier 2026. S’il reste encore un peu plus d’un mois avant l’ouverture du marché, le club, qui est forcément attractif après son bon début de saison et son nouveau projet, travaille déjà en coulisses. En ce qui concerne les arrivées, deux postes sont ciblés. L’OL, qui n’a pas trouvé crampon à son pied l’été dernier en attaque, est toujours en quête d’un numéro 9. Ce n’est pas un secret. L’idée est de trouver un élément capable de marquer des buts bien évidemment, tout en apportant de la vitesse, une capacité à prendre la profondeur et à jouer entre les lignes.

Pas d’arrivée sans départ

Depuis plusieurs jours, le nom d’Endrick est sorti du chapeau. Le Brésilien, qui veut participer à la Coupe du Monde avec la Seleção, veut retrouver du temps de jeu et il a identifié l’OL comme le lieu qui coche toutes les cases. Pour Lyon, c’est une bonne opportunité de marché. Mais les Gones, qui n’ont encore rien signé pour cet hiver, seront un peu plus fixés après leur passage devant la DNCG, qui encadre toujours le club. Outre Endrick, l’OL explore toutes d’autres pistes en parallèle. Des cibles estivales sont également toujours suivies. De plus, un autre renfort n’est pas à exclure en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais avant d’acheter ou de faire venir un joueur en prêt, voire libre, l’OL, qui discute avec des joueurs et leurs entourages, devra vendre.

Pas d’arrivée, sans départ. C’est la ligne de conduite des Lyonnais, qui étudieront les propositions si elles arrivent au mois de janvier. Mais pour qu’une porte s’ouvre, cela dépendra de plusieurs facteurs. Ce qui est sûr, c’est que quoi qu’il arrive, la porte sera fermée pour Malick Fofana. Le Belge, actuellement blessé, n’est pas transférable cet hiver. Il est l’un des renforts attendus d’ailleurs par Paulo Fonseca et son staff dans les prochains mois, au même titre qu’Ernest Nuamah et Orel Mangala. Ce dernier, qui a eu quelques soucis avec son genou qui gonflait (mais ce n’est plus le cas), semble le plus proche d’un retour. L’Olympique Lyonnais, qui est en train de réorganiser son académie en parallèle, a visiblement les idées claires pour le mercato.