Ligue 1 : les flops du mercato 2025

C’est l’heure de la trêve internationale de novembre. Après trois mois de compétition et un tiers du championnat déjà disputé, un premier bilan peut être tiré sur le mercato avec ses réussites et ses échecs. C’est le traditionnel tops/flops chez nos équipes françaises. Nous prenons en considération les prestations des recrues en championnat mais aussi sur la scène européenne. Aujourd’hui, c’est l’heure des mauvais choix de recrutement en commençant par les équipes du haut de tableau et une première information. Nous n’avons pas fait entrer des éléments qui n’ont pas joué ou trop peu joué en raison de blessures. On pense à Paul Pogba, qui n’a toujours pas retrouvé la compétition ou comme Hamed Junior Traoré, longuement blessé à la cuisse après avoir disputé un seul match avec l’OM.

Évidemment, on va s’arrêter sur les deux principales arrivées du côté du PSG avec en premier lieu son gardien, Lucas Chevalier. Le successeur de Gianluigi Donnarumma souffre beaucoup de la comparaison avec l’Italien parti du côté de Manchester City, et auteur d’une campagne européenne grandiose la saison passée. Transféré du LOSC pour 40 M€, le 3e rempart des Bleus a encore du mal à enfiler ce costume qui taille trop grand. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, il donne le sentiment de pouvoir être battu en permanence, en plus d’être coupable sur pas mal de matchs (Tottenham, Marseille, Strasbourg). Cette polémique du like sur une publication en référence en Rassemblement National, parti d’extrême droite, n’est pas non plus la bienvenue par les temps qu’il traverse. À sa décharge, il n’est pas non plus aidé par son coéquipier, Illia Zabarnyi, lui aussi en grandes difficultés depuis sa signature en provenance de Bournemouth pour 63 M€. Dans l’axe ou à droite, l’Ukrainien est sans cesse inquiété. On ne compte plus les rencontres où ses erreurs ont mis son équipe dans le dur. En point d’orgue, il y a ce match de C1 à Leverkusen ridicule avec deux jaunes et deux penaltys concédés en 37 minutes.

Angel Gomes et Egan-Riley peuvent mieux faire

L’OM a beau être 2e du championnat, le club phocéen connaît aussi ses échecs en matière de mercato. Bien sûr, il reste du temps et Angel Gomes peut encore changer la donne, preuve en est avec cette dernière rencontre très intéressante contre Brest. Ses débuts sont tout de même loin d’être à la hauteur, malgré ses 3 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Titulaire en Ligue 1 mais remplaçant en Ligue des Champions, l’ancien Lillois arrivé libre cet été peine à trouver sa place sur le terrain et le bon rythme de carburation sous De Zerbi. CJ Egan-Riley a lui aussi été recruté libre après la fin de son contrat à Burnley. Le défenseur anglais oscille entre le correct et le franchement pas rassurant, laissant même ses partenaires à dix contre onze dans le choc contre l’OL. Il est d’ailleurs resté sur le banc les 5 matchs suivants en championnat. Ses 9 apparitions toutes compétitions confondues laissent apparaître un joueur en manque de confiance.

Direction Lille maintenant avec Marius Broholm. 3e recrue la plus chère de l’été (6 M€), l’ailier norvégien est pour le moment une petite énigme. Il n’a pas participé qu’à 6 bouts de matchs dont un seul dans sa globalité. C’était face à l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa où il est passé au travers malgré la belle opportunité qu’il avait de se montrer. À l’OL, on pense à deux déceptions en ce début de saison. Il y a d’abord Ruben Kluivert (9 matchs toutes compétitions confondues), dont les attentes, il est vrai, n’étaient pas énormes autour de lui. Il n’empêche, le frère de Justin et le fils de Patrick a coûté 3,75 M€ et quelques points à son équipe. Les supporters ont encore en mémoire ses 5 minutes passées sur le terrain à Rennes, suffisantes pour encaisser deux buts, ou encore sa performance contre Nice. Son coéquipier en attaque, Martin Satriano, illustre à lui seul les difficultés de son équipe devant. Avec un but en 10 matchs (et une passe décisive), championnat et C3 confondus, l’Uruguayen prêté par Lens manque cruellement de confiance. Paulo Fonseca lui préfère par exemple Tolisso en pointe. Revenu à la surprise générale à l’OL en début de saison en qualité de joueur libre, Rachid Ghezzal a lui aussi du mal à se mettre en évidence (7 apparitions au total, 1 passe).

Les attaquants en berne de l’OGC Nice

On descend au classement où l’OGC Nice occupe la 9e place et voit deux de ses dernières recrues intégrer les flops de notre rédaction. Il y a d’abord Isak Jansson qui a fait l’objet d’un transfert à 10 M€ depuis le Rapid Vienne, soit la recrue la plus chère de l’été dernier. La déception est à la hauteur de l’investissement puisque l’ailier n’a trouvé le chemin des filets qu’à une reprise en 11 matchs en Ligue Europa et en championnat. La situation ne s’arrange pas puisqu’il est resté sur le banc lors de 4 des 6 dernières rencontres de Ligue 1, d’entrer à 20 minutes du terme contre Lille, contre qui il marque son unique but, avant de sortir à la pause face au PSG. Le Gym est bien en peine avec son attaque. Kevin Carlos a du mal en ces premiers mois. L’avant-centre espagnol semble lourd et pataud sur le terrain, en dépit des 2 buts inscrits en C3 où Nice n’y arrive pas. C’est trop décevant pour un élément acheté 6 M€ à Bâle et resté sur le banc pendant 4 matchs de championnat.

Le Paris FC est l’une des attractions de ce début de saison. Le promu racheté par la famille Arnault, associé à Red Bull a tout de même déboursé 57 M€ au mercato, dont la majeure partie sur Otavio (17 M€). Le défenseur (23 ans), grand espoir à son poste et venu de Porto, a du mal à trouver le bon rythme en Ligue 1. Il est certes titulaire (10 matchs joués mais déjà 3 jaunes et un rouge) mais affiche de grosses difficultés. Il ne semble pas en confiance dans un pays où il ne comprend pas encore la langue. Pour Jonathan Ikoné, la donne est différente. L’ailier formé au PSG connaît très bien le championnat de France où il a fait son retour cet été (2 M€) après un intermède en Italie (Fiorentina et Côme). À 27 ans, il est surtout à la recherche de rythme lui qui est touché à l’aine. Ses 5 petites apparitions n’ont pas donné grand-chose à un poste où évolue Ilan Kebbal, le meilleur Parisien depuis le début de la saison. Enfin, il y a Radoslaw Majecki, prêté par l’AS Monaco au Stade Brestois. C’est pour l’instant une épine dans le pied des Bretons. Il y avait déjà eu ce rouge contre Lens, son erreur face à Lorient. Il y a désormais cette énorme boulette à Marseille. C’est déjà trop pour un club qui joue le maintien. La succession de Marco Bizot est difficile.