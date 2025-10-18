Ruben Kluivert a totalement plombé l’OL face à Nice

Cet été, l’OL a été contraint à une cure d’austérité. Après une longue période de débauche avec John Textor, le club rhodanien a été épinglé par la DNCG et a même été relégué administrativement pendant quelques jours. Finalement, en appel, la direction de l’OL et Michelle Kang ont réussi à rectifier le tir en réduisant de manière draconienne la masse salariale du club. En parallèle, le club rhodanien a dû convenir de plusieurs départs pour rentrer dans les promesses strictes dictées face au gendarme financier du football français. En somme, Lyon a fait partir presque tous ses meilleurs joueurs l’été dernier.

Pour essayer de se renforcer, les Gones ont décidé de miser sur plusieurs paris. Outre l’arrivée d’Afonso Moreira, la cellule de recrutement lyonnaise a décidé d’activer sa filière portugaise pour débusquer Ruben Kluivert. Inconnu au bataillon hormis son patronyme flatteur, le jeune joueur de 24 ans n’avait aucune expérience au haut niveau. Fort d’une saison jugée intéressante à Casa Pia, le défenseur d’1m87 arrivait pour surprendre et pour montrer qu’il avait les qualités pour évoluer à de telles altitudes, encore inespérées il y a quelques mois pour l’Amstellodamois. Après une préparation estivale encourageante, le masque est pourtant vite tombé.

Ruben Kluivert n’a pas le niveau pour jouer à l’OL

Peu utilisé en raison des performances remarquables de la charnière Niakhaté-Mata, le Néerlandais a rongé son frein. Il a dû se contenter de prestations en Europa League dans un rôle de défenseur droit qui ne colle pas à ses qualités. Affichant certaines lacunes qui peuvent rendre dubitatif, Kluivert ne s’est pas exprimé positivement dès ses premières apparitions et le fait qu’il ne jouait pas à son poste fétiche a servi d’excuses pour cacher des lacunes évidentes. Son but face au RB Salzbourg en C3 a également permis de dissimuler certaines faillites inquiétantes pour un défenseur à ce niveau-là. Ce samedi, la mascarade Kluivert a pourtant été révélée au grand jour contre Nice.

Aligné en charnière centrale aux côtés de Clinton Mata, le transfuge de Casa Pia a montré qu’il faut toujours se méfier d’un produit si bien vendu : malgré un nom qui claque et un physique impressionnant, Kluivert ne semble pas avoir les épaules pour être un titulaire à l’OL. Fautif sur les deux derniers buts, le joueur de 24 ans donnait l’impression de ne pas savoir ce qu’il devait faire sur un terrain et a montré des lacunes dans la lecture de ses interventions et dans sa prise de décision qui interrogent sincèrement sur son réel niveau professionnel. Aussi incompréhensible que cela puisse paraître, Fonseca, qui a déjà décidé d’oser un coup raté en lui donnant une chance d’être titulaire dans un tel match, a décidé de lui faire disputer l’intégralité de la rencontre.

Gratifié d’un 2,5 dans nos colonnes, Kluivert a eu une note à la hauteur de son match raté à l’Allianz Riviera. Sa prestation complètement manquée met également en relief la dure réalité de la saison de l’OL : après un début de saison prometteur, la réalité d’un effectif pauvre en quantité et même en qualité dans le secteur défensif risque de coûter énormément de points aux Gones cette saison. D’autant plus avec l’arrivée de la CAN cet hiver qui va priver Lyon de ses deux cadres Clinton Mata et Moussa Niakhaté pendant un mois. Et si Kluivert est aligné à cette période, l’OL pourrait sûrement déjà compter sur des défaites à la pelle en guise de résolutions pour la nouvelle année.