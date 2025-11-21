Menu Rechercher
Chelsea : nouvelle tuile pour Cole Palmer !

Les soucis commencent à s’accumuler pour Cole Palmer. Victime de problèmes à l’aine depuis le début de la saison, celui qui était revenu à la compétition courant septembre avant de repartir à l’infirmerie (4 matchs joués toutes compétitions confondues, 2 buts) semblait être sur le point de revenir à l’entraînement, jusqu’à ce qu’Enzo Maresca annonce la mauvaise nouvelle ce matin. Il s’est fracturé un orteil après un accident domestique…

«Cole Palmer est probablement indisponible pour Burnley… Barcelone et Arsenal, c’est certain», révèle l’entraîneur des Blues en conférence de presse, évoquant le calendrier des prochains matchs. «Il a un orteil fracturé… Cole était presque revenu de sa blessure à l’aine, mais maintenant il a ce petit problème. Ce n’est rien de grave, mais il a besoin d’un peu plus de temps pour se rétablir.» Son retour est remis à plus tard, alors que l’attaquant est particulièrement attendu après sa saison dernière (18 buts, 14 passes décisives en 52 matchs).

