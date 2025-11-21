National 2
Ligue 1+ veut diffuser les matches de Bordeaux !
On le sait, les dirigeants de LFP Media souhaitent garnir le bouquet de la chaîne Ligue 1+. Et ce vendredi, RMC Sport nous apprend une drôle d’information. La chaîne de la Ligue souhaite obtenir les droits de diffusion des matches à domicile des Girondins de Bordeaux !
Troisième de son groupe de National 2, le club au scapulaire est actuellement diffusé sur la chaîne locale TV7 Bordeaux. Sans surprise, c’est l’ancien patron des Girondins (1999-2018), Nicolas de Tavernost, qui est à la manœuvre derrière cette tentative de co-diffusion. Ligue 1+ prévoirait même d’installer quatre caméras par match.
