Liam Rosenior condamné par la justice anglaise

À peine intronisé comme nouvel entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior connaît déjà des déboires avec la justice de son pays. D’après The Telegraph, il a été reconnu coupable d’excès de vitesse le 2 janvier pour des faits remontant au 7 juillet 2025.

L’ancien coach de Strasbourg a également écopé d’une lourde amende de 1 052 £ (environ 1 214 euros) après que le brouillard a retardé son vol, l’empêchant ainsi de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.