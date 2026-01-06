Prenez les commandes du mercato d’hiver sur Foot Mercato !

Les rumeurs s’intensifient, les premières signatures tombent… Et si vous faisiez mieux que les vrais directeurs sportifs ? Découvrez notre outil mis à jour pour rectifier le tir et sauver la saison de votre club de cœur.

Qui n’a jamais pesté devant sa télé en se disant qu’il ferait mieux que Luis Campos, Medhi Benatia ou les décideurs de la Premier League ? C’est le moment de le prouver. Foot Mercato remet en avant son outil exclusif pour vous permettre de façonner votre onze idéal pour ce mercato d’hiver dans les 5 grands championnats et bien évidemment en Ligue 1.

Votre mission pour ce mois de janvier : vendez les "flops" du début de saison, récupérez du cash et dénichez la perle rare pour boucler l’équipe type.

Façonnez le nouveau visage de votre équipe

Ce qu’il faut savoir pour jouer :

Composez votre 11 : Partez de l’effectif actuel et ajoutez-y les renforts piochés dans les meilleurs clubs européens. Attention, vous devez respecter votre budget transfert (basé sur les réalités économiques du moment pour chaque club).

Dégraissez l’effectif : Vous pouvez vendre jusqu’à 5 joueurs pour gonfler votre enveloppe de recrutement. C’est le moment de se séparer des indésirables !

Data réaliste : La valeur des joueurs est indexée sur les données de Transfermarkt pour un réalisme total.

Mise à jour Hiver : Les effectifs intègrent les mouvements récents et les ajustements de la mi-saison.

Work in progress : Certains effectifs sont en cours d’actualisation en temps réel selon l’officialisation des transferts.

Base de données XXL : Vous pouvez recruter n’importe quel joueur (parmi plus de 36 000 profils !) tant qu’il possède une valeur marchande.

Partagez votre chef-d’œuvre : Une fois votre équipe bouclée, partagez-la à vos potes ou sur les réseaux (X, Facebook…) avec le hashtag #faistonmercato.

Support : Un bug ? Une suggestion ? Écrivez-nous à : feedback@footmercato.net