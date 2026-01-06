Menu Rechercher
Man Utd : Gary Neville valide le limogeage de Ruben Amorim

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Gary Neville @Maxppp

Gary Neville est le consultant star de Sky Sports et une légende de Manchester United. Forcément, il a régulièrement commenté les résultats décevants de son club de cœur, ce qui lui a valu quelques passes d’armes avec Ruben Amorim ces derniers mois. Le limogeage de ce dernier par la direction, survenu hier, n’est pas pour lui déplaire, comme il l’a expliqué.

« Ruben Amorim a un style très différent de ce à quoi Manchester United s’attend habituellement. Je pense que ces expérimentations doivent cesser. (…) Manchester United doit nommer un entraîneur qui corresponde à l’ADN du club. L’Ajax ne changera jamais pour personne, Barcelone ne changera jamais pour personne. Je ne crois pas que Manchester United doive changer pour qui que ce soit. (…) On ne peut pas dire que ces entraîneurs soient mauvais, mais ils sont tous arrivés avec des idées différentes, des styles de jeu différents, des philosophies différentes, et aucun ne correspond vraiment à l’esprit de Manchester United. Le club doit maintenant trouver un entraîneur expérimenté, prêt à pratiquer un football rapide, spectaculaire, offensif et agressif », a-t-il déclaré. Reste à savoir si cette perle rare existe encore…

