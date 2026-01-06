Erik ten Hag rebondit dans un club surprenant !

Personne ne l’avait vu venir. Alors que son nom circulait encore récemment dans les couloirs feutrés de l’Ajax Amsterdam, où un retour romantique semblait presque logique, Erik ten Hag a finalement choisi une tout autre destination. Un choix inattendu, presque déroutant au premier regard, tant le technicien néerlandais conserve une cote élevée sur le marché des entraîneurs et dirigeants européens. Après une carrière de haut niveau, marquée par des titres, des reconstructions profondes et une identité de jeu forte, beaucoup l’imaginaient patienter pour un grand projet international… ou reprendre les rênes d’un géant qu’il connaît par cœur. Pourtant, dans le plus grand silence médiatique, sans la moindre rumeur préalable, Ten Hag a décidé de rebondir là où tout a commencé : le FC Twente, actuel 7e de Eredivisie.

Ce retour prend une forme bien particulière. À partir du 1er février, Erik ten Hag intégrera l’organigramme du club, avant de succéder officiellement à Jan Streuer au poste de directeur technique à compter de la saison 2026-2027. Un contrat courant jusqu’à l’été 2028, preuve de la vision à long terme portée par les dirigeants de Twente. L’ancien coach de l’Ajax et de Manchester United n’arrive donc pas comme un simple pompier de service, mais comme l’architecte d’un projet structurel. Lui-même n’a pas caché l’émotion liée à ce retour aux sources : « je trouve cela très beau et spécial de revenir au FC Twente, où je venais déjà enfant comme supporter au Diekman. Ma carrière de joueur et d’entraîneur a commencé ici », a-t-il confié, avant d’ajouter : « avec mon expérience dans le développement des jeunes, la construction d’équipes et la culture du très haut niveau, je veux renforcer les fondations techniques du club afin que le FC Twente puisse durablement réaliser son potentiel en tant que vitrine régionale ».

Une belle surprise

Ce choix surprend d’autant plus que Ten Hag sort d’années particulièrement intenses au plus haut niveau. Son épopée à Manchester United, entre 2022 et 2024, a été marquée par une pression constante, mais aussi par des succès notables avec la League Cup et la FA Cup, dans un contexte de reconstruction complexe. Avant cela, il avait bâti sa légende à l’Ajax, avec trois titres de champion, deux Coupes nationales et surtout cette campagne mythique en Ligue des champions, conclue par une demi-finale en 2019. Même son passage très court au Bayer Leverkusen, au début de cette saison, n’avait en rien terni son image, puisqu’il restait perçu comme un entraîneur moderne, méthodique, capable de redresser et de structurer des clubs ambitieux. Autant dire que les options ne manquaient pas.

Et pourtant, c’est bien le FC Twente qui a raflé la mise, à la surprise générale. Aucun bruit de fond, aucune fuite, aucun indice dans la presse néerlandaise ou internationale : l’opération s’est construite dans l’ombre. Pour Dominique Scholten, directeur général du club, le choix est toutefois évident : « Erik a une carrière incroyable dans le football et son lien avec le FC Twente est toujours resté très fort », explique-t-il, rappelant son parcours comme joueur, formateur, entraîneur et manager technique. « Très vite, lors de nos échanges, il est apparu qu’il y avait une grande ambition commune pour faire progresser le FC Twente. Nous plaçons la barre plus haut et professionnalisons encore davantage notre organisation ». Un retour aux racines, certes, mais surtout un pari audacieux, presque sentimental, qui pourrait bien marquer un nouveau tournant majeur dans la carrière d’Erik ten Hag… et dans l’histoire du FC Twente.