Un ancien crack du football français victime d’une tentative de meurtre
Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Créteil pour « tentative de meurtre » après l’agression à l’arme blanche de l’ex-espoir du football français Yann Gueho, dans la nuit du 9 au 10 novembre à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), rapporte L’Équipe. L’ancien milieu, passé par les académies de Lille, Nantes et Chelsea, a été grièvement blessé au thorax et est toujours hospitalisé. Deux personnes ont été mises en examen, un homme pour « tentative d’homicide » et « violence en réunion », et une femme également pour « violence en réunion », tandis qu’une troisième est témoin assisté pour les mêmes faits. Les deux principaux suspects sont en détention provisoire.
Yann Gueho, originaire de Maisons-Alfort, était considéré comme un prodige du football français à l’adolescence. Valentin Rongier, capitaine du Stade Rennais, affirmait en 2022 qu’il avait été « le joueur qui l’avait le plus choqué à 16 ans, en termes de talent », capable de dominer n’importe quel adversaire en un-contre-un. Damien Dussaut, formé avec Gueho à Clairefontaine, allait plus loin : « il était encore plus fort que Mbappé et Dembélé au même âge, il pouvait gagner un match à lui tout seul. »
