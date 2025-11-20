Un ancien crack du football français victime d’une tentative de meurtre

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Créteil pour « tentative de meurtre » après l’agression à l’arme blanche de l’ex-espoir du football français Yann Gueho, dans la nuit du 9 au 10 novembre à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), rapporte L’Équipe. L’ancien milieu, passé par les académies de Lille, Nantes et Chelsea, a été grièvement blessé au thorax et est toujours hospitalisé. Deux personnes ont été mises en examen, un homme pour « tentative d’homicide » et « violence en réunion », et une femme également pour « violence en réunion », tandis qu’une troisième est témoin assisté pour les mêmes faits. Les deux principaux suspects sont en détention provisoire.

La suite après cette publicité

Yann Gueho, originaire de Maisons-Alfort, était considéré comme un prodige du football français à l’adolescence. Valentin Rongier, capitaine du Stade Rennais, affirmait en 2022 qu’il avait été « le joueur qui l’avait le plus choqué à 16 ans, en termes de talent », capable de dominer n’importe quel adversaire en un-contre-un. Damien Dussaut, formé avec Gueho à Clairefontaine, allait plus loin : « il était encore plus fort que Mbappé et Dembélé au même âge, il pouvait gagner un match à lui tout seul. »