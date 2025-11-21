Elliot Anderson rend fou tous les cadors anglais

Le Liverpool-Nottingham de samedi pour la 12e journée de Premier League aura peut-être une saveur spéciale pour Elliot Anderson, le milieu de terrain de Forest. Car l’international anglais est clairement courtisé par les Reds en vue du prochain mercato estival. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir chiper celui qui est considéré comme le meilleur milieu de Premier League. Comme l’explique The Times, Manchester United et Newcastle United sont également très chauds, alors que le prix du joueur s’est envolé et dépasse les 100 M€.

La carrière d’Anderson a pris une nouvelle envergure le 6 septembre 2025, lorsqu’il a connu sa première cape avec la sélection anglaise. Lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel, il est considéré, 3 rassemblements plus tard, comme un incontournable des Three Lions. Milieu moderne, box to box, à la fois plein d’énergie et de maîtrise technique, il s’est imposé comme un maillot essentiel de l’Angleterre et a fait chavirer tous les scouts.

Newcastle s’en mord encore les doigts

Ceux qui se mordent les doigts de cet avènement, ce sont clairement les Magpies. Car Anderson est un gamin du cru, fan de Newcastle, qui commençait à faire son trou, durant les saisons 2022-2023 et 2023-2024. Et puis il a été vendu à Nottingham Forest, sur l’autel du fair-play financier anglais (le PSR), contre 40 M€, au grand dam d’Eddie Howe. Il fallait équilibrer les comptes, et c’est Anderson, qui n’avait pourtant aucune intention de partir, qui a été sacrifié, dans un micmac improbable.

Comme nous vous l’avions raconté à l’époque, ce même été, Nottingham avait également fait affaire avec Newcastle pour le portier Odysseas Vlachodimos, vendu 24 M€ aux Magpies qui n’en avaient clairement pas besoin. Toujours dans un souci d’équilibrer des comptes. Au final, Nottingham a récupéré un futur international tandis que Vlachodimos n’a pas joué avec les Magpies et a été prêté cet été au FC Séville. Newcastle aimerait ainsi récupérer sa pépite, mais celui lui coûtera très cher. Et la concurrence est plus rude que jamais.