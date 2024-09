Newcastle et le transfert complètement absurde d’Odysseas Vlachodimos

« L’étonnant cas Odysseas Vlachodimos, le gardien à 20 M£ dont Newcastle ne voulait pas ». Voilà le titre alléchant d’un article proposé par le site anglais The Athletic ce vendredi. Dont nous allons vous relayer le contenu, assez sidérant. C’est un cas qui est en effet passé sous les radars durant ce mercato estival, alors que tous les feux sont clairement au rouge dans cette histoire. Voilà un joueur recruté 4,90 M€ par Nottingham Forest à Benfica il y a seulement un an, qui n’a été titularisé qu’à 5 reprises en Premier League, et qui s’est retrouvé transféré 24 M€ le 30 juin dernier à Newcastle, club de haut de tableau.

Attention, Vlachodimos n’est pas n’importe qui, et encore moins un mauvais portier. Titulaire du poste pendant 5 ans au Benfica Lisbonne, il a comptabilisé des sélections espoirs avec l’Allemagne, avant d’opter pour la sélection grecque (44 sélections), dont il est devenu le gardien titulaire. Il a ainsi disputé les deux premières rencontres de Ligue des Nations (deux victoires et aucun but encaissé), dans le groupe de l’Angleterre. Mais voilà, à Newcastle, il n’est que le 4e gardien dans la hiérarchie, derrière le titulaire Nick Pope, sa doublure Martin Dubravka et le troisième gardien, qui venait lui aussi d’être recruté à Birmingham City, John Ruddy. Que des portiers âgés de plus de 30 ans.

Newcastle sous la pression du PSR

Alors, pourquoi Newcastle a déboursé plus de 20 M€ pour un gardien dont il n’avait absolument pas besoin ? The Athletic raconte les dessous de ce curieux mouvement, qui s’explique principalement par les "Premier League’s profit and sustainability rules" (PSR), le fair-play financier anglais. Ce règlement stipule que les clubs de Premier League ne peuvent pas subir plus de 105 millions de livres sterling de pertes sur une période de trois ans. Everton et Nottingham Forest en ont fait les frais, se voyant retirer des points pour ne pas avoir respecté cette règle. Et en début de mercato estival, Newcastle était clairement sous pression, alors que son mercato post-rachat par le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite a créé un sacré déficit en 2021.

Résultat, tout le monde ou presque était à vendre. Finalement, ce sont Yankuba Minteh, un temps annoncé à Lyon, vendu à Brighton contre 35 M€, et Elliot Anderson, vendu à Nottingham Forest contre 41,20 M€, qui sont sacrifiés. Et c’est à cause du deuxième cité que Vlachodimos va faire le trajet inverse. Car Nottingham Forest est également toujours dans le viseur de ce fair-play financier exigeant, et a besoin de céder des joueurs. Newcastle et Nottingham entament des discussions autour de nombreux joueurs de leurs effectifs respectifs. Nous sommes le 29 juin et les deux clubs ont deux jours pour boucler leur exercice comptable et être dans les clous du PSR.

Vlachodimos imposé par Nottingham Forest

Nottingham Forest veut absolument Elliot Anderson, jeune milieu offensif anglais qui est entré dans la rotation des Magpies, et chez qui Eddie Howe voit un grand avenir. En plus, Anderson est fan de Newcastle depuis gamin, et vit son rêve en jouant à St James’ Park. Mais pas le choix, il faut faire rentrer de l’argent frais. Sauf que Nottingham ajoute une condition, payer en échange le transfert d’Odysseas Vlachodimos, arrivé un an auparavant et qui n’a pas convaincu. C’est d’ailleurs l’ancien Strasbourgeois Matz Sels qui a été recruté en janvier 2024 pour prendre le poste de titulaire. « C’est comme si on nous avait mis un pistolet sur la tempe », confie une source de Newcastle à The Athletic.

Les Magpies n’ont absolument pas besoin d’un gardien, comme nous vous l’avons expliqué plus haut, mais consentent à lâcher les 20 millions de livres, soit 23,6 M€ précisément. « Selon la manière dont le PSR est calculé, la somme totale reçue pour Anderson serait comptabilisée comme un bénéfice dans les comptes 2023-24, tandis que le prix de Vlachodimos serait amorti – ou étalé – sur son contrat. Newcastle a estimé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’accepter », écrit The Athletic. Personne ne voulait voir partir Anderson et arriver Vlachodimos, mais c’est pourtant bien ce qu’il s’est passé.

Le malheureux Vlachodimos, qui avait déjà perdu sa place du côté de Nottingham, a donc débarqué dans un club sans perspective de temps de jeu, mais a signé un contrat long, estimé jusqu’en 2029. Il n’est apparu sur aucune feuille de match depuis le début de la saison. Anderson, de son côté, a démarré 3 rencontres en tant que titulaire avec Nottingham Forest et est devenu international espoir anglais durant la trêve internationale de septembre. Voilà quand même l’effet pervers de ce PSR censé réguler les folles dépenses des clubs anglais. Au contraire, il est capable de générer des deals sans aucun sens sportif.