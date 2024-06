Newcastle peut craindre le pire sur le mercato estival !

C’est déjà la panique chez les Magpies. Alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes outre-Manche, le dernier septième de Premier League, qui ne participera à aucune compétition européenne la saison prochaine, se retrouve dans un contexte pour le moins préoccupant. Pour rappel, l’élite du football anglais a mis en place depuis plusieurs années ses propres règles financières, appelées «Profit and Sustainability Rules (PSR)», soit en français «Règles de profit et de durabilité». L’idée est simple : les clubs ne peuvent pas dépenser plus qu’ils ne gagnent et ont un déficit autorisé, sur une période de trois ans, d’environ 123 millions d’euros. Et les pensionnaires de St James’ Park se retrouvent, à ce titre, dans l’oeil du cyclone.

La suite après cette publicité

Plusieurs départs à redouter…

Jeudi soir, Sky Sports annonçait, en effet, que six clubs de Premier League étaient désormais sous la menace d’une sanction : Chelsea, Aston Villa, Everton, Nottingham Forest, Leicester City, de retour dans l’élite un an après l’avoir quittée, et donc Newcastle. Malgré l’arrivée des Saoudiens par l’intermédiaire du Public Investment Fund (PIF) à la tête du club, les Geordies vont donc devoir rapidement régler la mire alors qu’Everton s’est récemment vu retirer dix points (une sanction finalement réduite à six unités en février) et que Nottingham Forest a, de son côté, écopé d’un retrait de quatre points. Dès lors et pour éviter de telles conséquences, la formation entraînée par Eddie Howe se retrouve contraint de réaliser une, voire plusieurs grosses ventes d’ici la fin du mois pour rester dans les clous du fair-play financier.

À lire

Bruno Guimarães laisse planer le doute sur son avenir

Dans cette optique, The Telegraph indique, ce samedi, que la Toon Army pourrait céder le jeune Yankuba Minteh (19 ans). Recruté pour 8 millions d’euros à Odense en juillet 2023, l’ailier droit des Magpies s’apprête à faire son retour dans le Nord-Est de l’Angleterre après un prêt concluant du côté de Feyenoord (11 buts et 6 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues). Un rendement impressionnant qui n’a pas manqué de séduire Arne Slot, son ancien entraîneur, désormais sur le banc de Liverpool après le départ de Jürgen Klopp. Selon le média anglais, le technicien batave de 45 ans souhaiterait ainsi attirer la pépite gambienne du côté d’Anfield. Une opération qui pourrait alors rapporter pas moins de 40 millions de livres sterling aux Magpies, soit environ 47 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Ça bloque aussi dans le sens des arrivées…

Si un tel deal offrirait une réelle bouffée d’oxygène à Newcastle, sous pression financièrement, il ne s’agit cependant pas du seul départ envisagé cet été. En effet, Alexander Isak, pisté par Arsenal ces derniers mois, et Anthony Gordon sont eux aussi annoncés sur le départ. Pire encore, les Magpies pourraient être contraints de céder Bruno Guimaraes, régulièrement cité du côté du PSG ou encore du Barça. «Mon avenir ? J’ai un contrat avec Newcastle et je suis très heureux. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le fair-play financier, mais je peux dire que je suis très heureux», a d’ailleurs déclaré le Brésilien au micro de TNT Sports, lui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028. Courtisé par de nombreuses écuries européennes et figurant parmi les plus grandes valeurs marchandes à son poste, le milieu de terrain de 26 ans permettrait logiquement à Newcastle d’échapper à une sanction de la Premier League mais son départ affaiblirait considérablement le collectif de la formation fondée en 1892.

Menacés dans le sens des départs, les Magpies connaissent, par ailleurs, de nombreuses difficultés concernant les premières pistes évoquées dans le sens des arrivées. Longtemps suivi par la direction de NUFC, Tosin Adarabioyo (26 ans) a finalement décidé de poser ses valises du côté de Londres où il s’est engagé en faveur de Chelsea. Les Blues pourrait, parallèlement, devancer Newcastle dans le dossier menant à Giorgi Mamardashvili (23 ans), aujourd’hui sous les couleurs de Valence. Sentant le vent tourner, les hautes sphères des Toons ont d’ailleurs formulé une première offre de 15 millions de livres sterling (environ 18 M€) pour James Trafford, jeune portier de Burnley. Une proposition cependant refusée par les Clarets selon les dernières informations de Sky Sports. De quoi confirmer, un peu plus, les galères actuellement rencontrées par le quadruple champion d’Angleterre.