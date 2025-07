Lamine Yamal remporte une première manche devant Ousmane Dembélé…

Il vient tout juste de fêter ses 18 ans (et ça a fait du bruit) qu’il est déjà au sommet du football mondial. Lamine Yamal vient d’être élu joueur de la saison 2024/2025 par Marca. Il succède à Vinicius Junior, qui l’avait emporté l’an passé devant Bellingham et Rodri. Le Barcelonais avait alors terminé 4e.

La suite après cette publicité

Cette fois, avec ses 3310 points, il devance un certain Ousmane Dembélé (3100 points) et Vitinha (2732). Mbappé termine lui 5e. Comme un avant-goût de ce qui attend les deux prétendants au Ballon d’Or ? Le média espagnol précise que les votes ont débuté avant le Mondial des Clubs mais de nombreux bulletins ont été rendus pendant et à la fin du tournoi.

Le top 5 des meilleurs joueurs de la saison pour Marca :

1- Lamine Yamal (3310 points)

2- Ousmane Dembélé (3100)

3- Vitinha (2732)

4- Raphinha (2467)

5- Kylian Mbappé (2292)