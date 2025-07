OM-Girona : les Marseillais mènent à la pause

MI-TEMPS.

Au terme d’une première période peu rythmée, les Marseillais, dominateurs, mènent sans forcer face à Girona grâce à un penalty de Greenwood.

45+1'. Carton jaune pour Rowe

En retard sur son pressing.

45e. Temps additionnel : 1 minute.

44e. Rowe tente une talonnade vers Garcia mais ils ne se comprennent pas.

43e. Sur un centre venu de la droite, Stuani joue des coudes pour essayer de prendre le ballon de la tête mais n’y parvient pas.

42e. Le coup franc est joué au sol avec un centre de Greenwood repoussé par la défense espagnole.

41e. Carton jaune pour Stuani

Coupable d’une grosse faute en retard sur Rowe. Bon coup franc à venir sur la gauche pour l’OM.

40e. Greenwood fait le show aujourd’hui et touche énormément de ballons.

39e. Asprilla est fou de rage car il est envoyé en profondeur et est signalé hors-jeu. Selon lui, il ne l’était pas.

38e. Sur coup-franc, Tsygankov enroule sa tentative mais n’accroche pas le cadre.

37e. Bon coup franc à 30m pour Girona après une faute de Balerdi sur Asprilla dans l’axe.

36e. Gros sauvetage de Balerdi dans la surface vers le premier poteau. L’Argentin est impérial.

35e. BUT DE L’OM !

Greenwood marque son penalty en prenant Gazzaniga à contrepied.

34e. Quand on revoit les images, on se rend compte que le contact est très léger entre Greenwood et Krejci. Il n’y a pas la VAR dans les matches amicaux.

33e. Penalty pour l’OM

Sur un contre, Greenwood essaie de se faire justice lui-même et revient dans l’axe pour frapper. Il est accroché dans la surface par Krejci. Lopez obtient ensuite un carton jaune !

32e. Hojbjerg cherche encore Greenwood dans l’axe mais Gazzaniga récupère le ballon.

31e. L’OM proche d’ouvrir le score !

Sur corner, Gomes surgit au second poteau et tente une tête qui passe à côté.

30e. Oh la grosse boulette de Girona

Sur une relance, Gazzaniga et Lopez ne se comprennent pas sur une passe en retrait et voit le ballon finir en corner.

29e. Sur un coup franc bien placé, Greenwood trouve le mur. Les Espagnols se relancent.

28e. Sur corner, Greenwood trouve la tête de Rabiot qui est dégagée en catastrophe par la défense de Girona.

27e. Gros travail de Greenwood sur le côté droit qui arrive à récupérer un nouveau corner.

25e. Quelle sortie de Gazzaniga

Sur une ouverture d’Hojbjerg, Rowe accélère sur le côté gauche et se prépare à entrer dans la surface mais le portier de Girona l’arrête d’un tacle rageur. Pas de faute !

24e. Petite stat : toujours zéro tir cadré des deux côtés.

23e. Solis tente une frappe lointaine complètement dévissée.

21e. Sur corner, Hojbjerg récupère le ballon hors de la surface et centre. Il ne trouve personne.

20e. Les esprits s’échauffent !

Avant de frapper le corner, les deux équipes commencent à se frictionner dans la surface. L’arbitre essaie de les calmer.

19e. Les Marseillais continuent de travailler au milieu avec Gomes et Greenwood qui font un festival. Murillo est envoyé en profondeur ensuite et obtient un corner.

17e. Balerdi est apprécié

16e. Gouiri est envoyé en profondeur mais il est bien couvert par Krejci. Les Espagnols ont du mal à construire.

15e. Sur une très mauvaise relance de la défense de Girona, Greenwood le chipe et accélère avant d’armer du gauche… Ca passe à côté !

14e. Sur un coup franc lointain, Rabiot essaie de trouver Balerdi mais ça traverse toute la surface.

13e. Greenwood provoque sur le côté droit avant de dédoubler avec Murillo. Ca passe à côté.

12e. Très bon contrôle de Rowe qui déboule sur le côté gauche et s’arrête avant de repasser vers l’arrière.

10e. Medina se relève

L’ancien lensois se relève finalement aidé par les soigneurs. Plus de peur que de mal pour la recrue olympienne.

9e. Medina récupère le ballon très haut et se fait faucher par Solis. Il obtient un bon coup franc à 35m pour l’OM.

8e. Match peu rythmé pour l’instant. Les Marseillais attendent dans leur camp en faisant tourner sans avancer.

6e. Quel sauvetage de Balerdi

Sur une très belle action, Stuani sert Blind dans la surface qui tente une frappe détournée en corner par le défenseur argentin. Rulli était resté scotché.

4e. Le stade est entièrement marseillais ! On entend les supporters encourager leur équipe.

3e. Bon pressing des Marseillais qui font reculer le bloc de Girona.

2e. Les Marseillais ont une longue phase de possession et font tourner.

1e. C’est parti !

Les Marseillais donnent le coup d’envoi de ce match amical.

19h59 | Les voici enfin sous les applaudissements. Le stade est assez vide pour ce match.

19h57 | On attend toujours l’entrée des 22 acteurs sur la pelouse. Pour l’instant, ils se font attendre.

Le joueur à suivre : Angel Gomes

Titulaire au milieu avec Hojbjerg et Rabiot, l’ancien Lillois devra apporter sa touche technique au milieu pour lui permettre de briller. Très polyvalent, il devra montrer à Roberto De Zerbi qu’il a toutes les qualités pour être titulaire dans l’entrejeu cette saison… En étant décisif contre Girona ?

Girona a gagné la coupe de Catalogne

Le club espagnol a commencé sa préparation en remportant le trophée honorifique de la Coupe de Catalogne avec une victoire contre Olot (0-5) et un nul contre l’Espanyol (0-0).

Les Marseillais sont au stade

L’OM veut continuer sa prépa

Après une très belle victoire contre l’Excelsior Maassluis (5-0) et un nul contre l’Olympic Charleroi (1-1), l’Olympique de Marseille continue sa préparation et voudra faire quelques ajustements avant le début de championnat dans une vingtaine de jours.

… Suivie de celle de Girona

Gazzaniga - Arnau, Lopez, Krejci, Blind, Herrera - Solis, Tsygankov, Asprilla - Portu, Stuani.

Et voici la compo de l’OM…

Rulli - Murillo, Balerdi, Medina, Garcia - Hojbjerg, Gomes, Rabiot - Greenwood, Gouiri, Rowe.

19h | Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l’Olympique de Marseille à Girona. Le coup d’envoi est prévu à 20h.