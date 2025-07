Le Real Madrid a choisi un attaquant pour remplacer Vinicius Jr et accompagner Mbappé

C’est un dossier qui s’est encore envenimé ces derniers jours. Comme révélé par la presse espagnole plus tôt cette semaine, Vinicius Jr et le Real Madrid sont très loin de trouver un terrain d’entente pour la prolongation de contrat du joueur, dont le bail à Madrid expire en 2027. Dans le même temps, la menace saoudienne est toujours là. Si un départ cet été n’est pas forcément l’option la plus probable actuellement, ce feuilleton commence à agacer les Merengues et à les mettre dans une position de faiblesse, notamment l’été prochain où il faudrait prendre une décision drastique s’il n’y a pas d’accord d’ici là.

Vous n’êtes pas sans savoir que les divergences entre les deux parties résident principalement autour du volet financier, mais pas que, puisque c’est aussi une question d’égo et de hiérarchie dans le vestiaire. Le Brésilien souhaite être payé à la hauteur de Kylian Mbappé, si ce n’est plus, et la direction menée par Florentino Pérez n’a aucune intention d’offrir de tels émoluments à l’ancien de Flamengo. Pour le Real Madrid, le Bondynois est le numéro 1 et il doit logiquement être le mieux payé de l’équipe.

Un duo de rêve

Et selon la Cadena SER, le Real Madrid prépare déjà l’avenir dans le cas où la star de la Canarinha fasse ses valises. Comme expliqué plus haut, ça ne serait pas forcément pour cet été, mais s’il n’y a pas d’accord d’ici 2026, tout indique que Vinicius Jr sera vendu à un an de la fin de son contrat. Florentino Pérez sait déjà qui recruter pour le remplacer, et ce n’est autre qu’Erling Haaland, le buteur de Manchester City. Le patron du Real Madrid a toujours rêvé d’associer Mbappé au cyborg norvégien, et un départ de Vinicius Jr serait l’occasion idéale pour le faire.

L’argent ne serait pas un problème dans ce dossier, puisque le montant récupéré sur la vente du Brésilien serait conséquent, et Erling Haaland a cette fameuse clause de départ pour des clubs non-anglais qui s’élèverait à environ 200 millions d’euros selon plusieurs médias. De plus, il aurait toujours rêvé de jouer en Espagne. Affaire à suivre…