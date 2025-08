Le Real Madrid annonce un match de préparation avant le début de saison

Demi-finaliste de la Coupe du Monde des Clubs et sèchement éliminé par le PSG (4-0), le Real Madrid a donc clôturé sa saison 2024-2025 le 9 juillet dernier, soit plus tard que la plupart des équipes européennes. Afin d’offrir le plus de repos possible à ses joueurs, la Maison Blanche a pris la décision de ne reprendre l’entraînement que ce lundi 4 août, soit à peine deux semaines avant le début officiel du prochain exercice, à l’occasion de la réception d’Osasuna pour la première journée de Liga.

La suite après cette publicité

Malgré cette très courte période de préparation, les Merengues ont annoncé la tenue d’un match amical face au club autrichien du WSG Tirol, dixième du championnat local la saison dernière. La rencontre est programmée pour le 12 août à 19h, au Tivoli Stadion en Autriche. Le but étant d’éviter un long déplacement et que cela s’apparente davantage à une escapade qu’à un véritable stage, le retour en Espagne se fera donc le jour même. Conséquence directe de cette décision : il n’y aura pas de Trophée Santiago Bernabéu cet été, match amical de gala organisé chaque année pour rendre hommage à l’ancien président du Real Madrid, à la tête du club de 1943 jusqu’à son décès en 1978.