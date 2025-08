Manchester City va jouer un sale tour au Real Madrid

Manchester City s’apprête à aborder une saison décisive, marquée par la volonté de tourner la page après une dernière campagne difficile, entachée d’échecs et de tensions internes. Le club mancunien, habitué aux succès sous la direction de Pep Guardiola, a vu son équilibre perturbé par des résultats décevants et plusieurs crises sportives. Pour relancer la machine, City mise sur un important renouvellement de son effectif avec les arrivées prometteuses de jeunes talents comme Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri, James Trafford et Sverre Nypan, espérant insuffler un nouvel élan à l’équipe et retrouver sa domination sur la scène nationale et européenne.

Parallèlement à ce souffle de fraîcheur, Manchester City a déjà acté plusieurs départs majeurs, avec les ventes de Kyle Walker, Maxime Perrone, Yan Couto et surtout Kevin De Bruyne, dont le transfert à Naples a marqué un tournant. Par ailleurs, Stefan Ortega et Jack Grealish pourraient également quitter le club dans les semaines à venir, renforçant la nécessité de sécuriser les piliers encore présents dans l’effectif. Au cœur de ces priorités figure Rodri, dont le rôle est devenu crucial pour Pep Guardiola. Le club travaille activement à prolonger le contrat du milieu de terrain espagnol, conscient que le maintien de ce cadre est indispensable pour consolider les bases d’une équipe en pleine reconstruction.

Pas touche à Rodri

La presse espagnole, dont le Mundo Deportivo, relance ce mardi une piste qui n’est qu’un secret de polichinelle depuis plusieurs mois pour tous les journaux. En effet, le Real Madrid voit en Rodri un remplaçant idéal pour combler le vide laissé par les départs successifs de Toni Kroos et Luka Modric. Sa régularité, sa vision de jeu et sa capacité à dicter le tempo en font un profil particulièrement recherché par le club madrilène pour assurer la continuité du milieu de terrain. Toutefois, malgré l’intérêt renouvelé du Real ces dernières semaines, la situation contractuelle du joueur avec Manchester City reste solide. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Rodri est une pièce maîtresse du système de Pep Guardiola, qui compte sur lui pour maintenir la stabilité et l’équilibre tactique de son équipe, surtout après la mauvaise passe que le club a connue durant son absence pour blessure la saison passée.

Face à l’intérêt grandissant du Real Madrid, Manchester City ne compte pas rester passif. Selon les informations de la presse espagnole, mais également du journaliste Fabrizio Romano, relayées dans son émission sur DAZN, le club mancunien prépare une offre de prolongation de contrat significative pour sécuriser l’avenir de Rodri. Cette nouvelle proposition ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif, juste derrière Erling Haaland, suite au départ de Kevin De Bruyne à Naples. Actuellement rémunéré à hauteur de 13,7 millions d’euros par saison depuis juillet 2022, Rodri pourrait ainsi voir son salaire considérablement revalorisé pour dissuader tout départ potentiel. Ce geste fort du board de City montre à quel point le club considère le milieu espagnol comme indispensable à son projet sportif à long terme.