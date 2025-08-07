BO 2025 : le PSG bat un nouveau record

Ce jeudi, le Ballon d’Or France Football a dévoilé sa tant attendue liste des 30 nommés au sacre finale. Une liste où on s’attendait logiquement à voir une grande majorité de joueurs du PSG qui ont réalisé une saison XXL. Et ça n’a pas loupé.

En effet, on compte pas moins de 9 parisiens dans le top 30 soit la quasi-totalité du onze titulaire (Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Joâo Neves, Fabian Ruiz, Doué, Kvara et Dembélé). Et c’est un record qu’une équipe soit autant représentée dans le top 30. C’est un de plus que le Real Madrid et sa saison historique de 2018.