Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue 1

PSG : visite médicale réussie pour Lucas Chevalier

Par Samuel Zemour
1 min.
Lucas Chevalier @Maxppp

Tout est bouclé pour l’arrivée de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Alors que le portier de l’équipe de France s’est mis d’accord avec les Champions d’Europe, le PSG et le LOSC ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert d’un montant total de 55 M€, bonus compris. Ce qui ne fait pas les affaires de Donnarumma, qui a déjà été mis au courant que Lucas Chevalier viendra pour être numéro un.

La suite après cette publicité

Et selon RMC Sport, le gardien international français a passé avec succès sa visite médicale ce vendredi. Le portier de 23 ans a également signé son contrat avec les Champions d’Europe et deviendra donc un nouveau joueur du PSG dans les prochaines heures. Un nouveau portier pour Luis Enrique et une belle rentrée d’argent pour les Dogues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Lille
Lucas Eugène Chevalier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lille Logo Lille
Lucas Eugène Chevalier Lucas Eugène Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier