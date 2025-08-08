PSG : visite médicale réussie pour Lucas Chevalier

Tout est bouclé pour l’arrivée de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Alors que le portier de l’équipe de France s’est mis d’accord avec les Champions d’Europe, le PSG et le LOSC ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert d’un montant total de 55 M€, bonus compris. Ce qui ne fait pas les affaires de Donnarumma, qui a déjà été mis au courant que Lucas Chevalier viendra pour être numéro un.

Et selon RMC Sport, le gardien international français a passé avec succès sa visite médicale ce vendredi. Le portier de 23 ans a également signé son contrat avec les Champions d’Europe et deviendra donc un nouveau joueur du PSG dans les prochaines heures. Un nouveau portier pour Luis Enrique et une belle rentrée d’argent pour les Dogues.