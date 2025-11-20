Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Barça : les vestiaires du Camp Nou encore en chantier

Par Allan Brevi
1 min.
Le Camp Nou, le stade du FC Barcelone @Maxppp
Barcelone Bilbao

À quelques jours de l’inauguration du nouveau Camp Nou, prévue le 22 novembre pour la réception de l’Athletic Club en Liga, le vestiaire des joueurs locaux est encore en chantier… Lors de la séance d’entraînement ouverte au public le 7 novembre, les joueurs du FC Barcelone avaient en effet dû se changer dans le vestiaire des visiteurs, les travaux n’étant pas encore achevés selon AS. Le club a depuis donné des instructions précises pour finaliser cet espace, véritable pièce maîtresse du nouveau stade.

La suite après cette publicité

Le futur vestiaire des Blaugrana proposera des casiers personnalisés aux couleurs du club, un espace de balnéothérapie pour la récupération post-match, ainsi qu’une salle de sport et une salle de physiothérapie entièrement équipée. Un espace de détente complète l’ensemble, afin de répondre aux standards modernes des clubs de haut niveau. En effet, toutes les installations devraient être pleinement opérationnelles avant la fin de l’année.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Bilbao

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Bilbao Logo Athletic Bilbao
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier