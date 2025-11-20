Barça : les vestiaires du Camp Nou encore en chantier

À quelques jours de l’inauguration du nouveau Camp Nou, prévue le 22 novembre pour la réception de l’Athletic Club en Liga, le vestiaire des joueurs locaux est encore en chantier… Lors de la séance d’entraînement ouverte au public le 7 novembre, les joueurs du FC Barcelone avaient en effet dû se changer dans le vestiaire des visiteurs, les travaux n’étant pas encore achevés selon AS. Le club a depuis donné des instructions précises pour finaliser cet espace, véritable pièce maîtresse du nouveau stade.

Le futur vestiaire des Blaugrana proposera des casiers personnalisés aux couleurs du club, un espace de balnéothérapie pour la récupération post-match, ainsi qu’une salle de sport et une salle de physiothérapie entièrement équipée. Un espace de détente complète l’ensemble, afin de répondre aux standards modernes des clubs de haut niveau. En effet, toutes les installations devraient être pleinement opérationnelles avant la fin de l’année.