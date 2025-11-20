Menu Rechercher
Commenter 11
Officiel Ligue des Champions

Maxime Saada confirme que la C1, la C3 et la C4 restent sur Canal+

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maxime Saada, le président du directoire de Canal+ @Maxppp

La nouvelle est tombée et elle est désormais officielle. Canal+ a conservé la diffusion de l’intégralité des coupes d’Europe de l’UEFA (Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence) pour la période 2027-2031. Patron de la chaine cryptée, Maxime Saada a confirmé l’information sortie un peu plus tôt dans la soirée.

La suite après cette publicité
Maxime Saada
On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des Champions, mais on sait déjà où on va la regarder #lemeilleurdufootestsurCanal
Voir sur X

«On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des Champions, mais on sait déjà où on va la regarder», a-t-il posté sur son compte X.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
UEFA Europa League UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier