Maxime Saada confirme que la C1, la C3 et la C4 restent sur Canal+

La nouvelle est tombée et elle est désormais officielle. Canal+ a conservé la diffusion de l’intégralité des coupes d’Europe de l’UEFA (Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence) pour la période 2027-2031. Patron de la chaine cryptée, Maxime Saada a confirmé l’information sortie un peu plus tôt dans la soirée.
Maxime Saada
On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des Champions, mais on sait déjà où on va la regarder #lemeilleurdufootestsurCanalVoir sur X
