Droits TV : Canal+ conserve la diffusion de l’intégralité des coupes d’Europe de l’UEFA !

Jackpot espéré à l’UEFA. L’instance européenne a lancé un appel d’offres pour diffuser ses compétitions pour la période 2027-2031. Après un premier tour jugé décevant malgré des enveloppes intéressantes sur le papier, un second tour d’enchère a été décidé en début de journée. L’objectif était clair. Il fallait faire monter les enchères en mettant les candidats en fortes concurrences dans le but d’en tirer le meilleur prix, soit 5 milliards d’euros (contre 4,4 milliards aujourd’hui).

La suite après cette publicité

En France, l’enjeu est particulièrement important, car tous les lots sont remis sur le marché (comme en Espagne) y compris pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, là où en Angleterre, en Italie et en Allemagne, il n’y a plus que certains packages disponibles, et pas les plus importants. Les grandes plateformes mondiales ont récupéré la mise, comme cela était espéré par UC3, la joint-venture entre l’UEFA (51 %) et l’European Club Association (49 %). C’était aussi l’objectif affiché pour la France.

La suite après cette publicité

Canal+ rafle la mise à un prix moins élevé ?

Mais notre football tricolore n’a séduit aucune plateforme de streaming d’envergure, laissant le champ libre aux chaînes plus traditionnelles. Canal+, diffuseur actuel des compétitions de l’UEFA, s’est distingué lors de ce premier tour avec des offres pour les lots premium dits A1 et A2. Le premier comprend l’affiche du mardi soir, les résumés de matches de cette même soirée et la Supercoupe d’Europe. Le second permet la diffusion du grand match du mercredi, et du jeudi pour la première journée de la phase de ligue. La chaîne cryptée hésitait pour la suite de cet appel d’offres à conserver cette même stratégie, à savoir privilégier les plus belles affiches, ou à miser sur l’achat du lot B qui englobe l’intégralité des autres matchs. Pour celui-ci, beIN Sports était lancé dans la course.

Au final, L’Équipe annonce que Canal+ a raflé la mise à l’issue du deuxième tour d’enchères. La chaîne cryptée diffusera l’intégralité de la Ligue des Champions, dont les deux meilleures affiches (mardi et mercredi soir) et la finale. Même constat pour la Ligue Europa et la Ligue Conférence. À noter que C+ garde aussi la diffusion de la Youth League, des résumés de matches et des extraits sur les réseaux sociaux. Enfin, l’information la plus surprenante concerne le montant global déboursé par Canal+. L’Équipe affirme que la somme exacte n’est pas connue, mais elle serait légèrement inférieure aux 480 M€ annuels que paie actuellement Canal+ pour les mêmes droits.