La finale de Ligue des Champions va faire son retour sur TF1

Changement majeur à venir pour la diffusion de la Ligue des Champions en France. Comme le révèle le journal L’Equipe, la finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, fera son retour sur TF1 à partir du printemps 2028. La chaîne en a obtenu les droits jusqu’en 2031.

Pour rappel, M6 est actuellement le diffuseur, et ce, jusqu’en 2027 (deux finales seront donc encore diffusées sur M6). Pour réobtenir les droits, TF1 paierait un peu moins de 2 millions d’euros pour le match. La finale de la C1 sera aussi retransmise sur Canal+, qui a décroché l’intégralité des droits des 3 Coupes d’Europe sur le payant.